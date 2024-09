Le Parisien: Raphael Varane e foarte aproape de retragerea din fotbal, la doar 31 de ani - Antena Sport

Le Parisien: Raphael Varane e foarte aproape de retragerea din fotbal Raphael Varane, în tricoul lui Como - Profimedia Images Francezii de la Le Parisien au anunţat că Raphael Varane e foarte aproape de a-şi anunţa retragerea din fotbal după desele accidentări pe care le-a avut în ultima perioadă. Ajuns la Como, la echipa lui Cesc Fabregas, fundaşul de 31 de ani nu a jucat decât un meci pentru echipa din nordul Italiei, fiind măcinat de lovituri. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Francezii susţin că un anunţ oficial ar putea veni în următoarele zile sau chiar ore. Decizia unuia dintre cei mai titraţi jucători francezi ar putea veni după 14 ani petrecuţi la nivel înalt, unde a câştigat trofee extrem de importante, cu Real Madrid sau naţionala Franţei. Le Parisien: Raphael Varane e foarte aproape de retragerea din fotbal Varane a ajuns la Como după trei ani petrecuţi pe Old Trafford, dar a ajuns în Seria A având deja mai multe probleme fizice. Acesta este şi motivul pentru care Como l-a scos de pe lista jucătorilor care vor evolua în Serie A, Cesc fiind conştient că acesta va absenta multe luni. Retras de la naţionala Franţei în 2023, după Campionatul Mondial, Varane se poate lăuda cu un palmares incredibil la Real Madrid. A disputat 360 de meciuri în 10 sezoane şi a câştigat patru trofee UEFA Champions League, dar şi trei titluri în La Liga. El este încă cotat la 20 de milioane de euro, după ce în vara lui 2018 atingea cota maximă de 80 de milioane de euro. Raphael Varane s-a retras din naţionala Franţei În luna februarie a anului 2023, Varane a anunțat că se retrage din naționala Franței. Reclamă

„Să reprezint magnifica noastră ţară timp de un deceniu a fost una dintre cele mai mari bucurii din viaţa mea şi o mare onoare. De fiecare dată când purtam acest tricou albastru special, simţeam o mândrie imensă. Aveam datoria de a da totul, de a juca cu inima şi de a câştiga de fiecare dată când intrăm pe teren. Mă gândesc la asta de câteva luni şi am decis că este momentul potrivit pentru mine să mă retrag din fotbalul internaţional.

Copil fiind, îmi amintesc că urmăream France 98, această echipă, aceşti jucători care ne-au făcut să trăim emoţii de nedescris. Am visat să fac ca eroii noştri şi, 20 de ani mai târziu, am avut una dintre cele mai frumoase experienţe din viaţa mea, una care m-a făcut cu adevărat mândru. Am adus Cupa acasă!! Nu voi uita niciodată. Încă mai simt fiecare emoţie pe care am simţit-o în acea zi, 15 iulie 2018. A fost unul dintre cele mai mari şi mai memorabile momente din viaţa mea.

Această victorie pe care am obţinut-o împreună nu ar fi fost niciodată posibilă fără sprijinul lui Didier Deschamps, al fiecăruia dintre membrii conducerii şi staff-ului nostru în aceşti ani, al coechipierilor mei care ne-au apărat tricoul la fiecare dintre meciurile noastre. Dar, mai important, această victorie nu ar fi fost posibilă fără sprijinul fiecăruia dintre voi.

Entuziasmul vostru, sărbătorea şi amintirile întoarcerii noastre în Franţa vor rămâne întipărite în mintea mea pentru totdeauna. Chiar şi după înfrângerea din finala de anul trecut, cu un parcurs grozav, ne-aţi primit ca nişte eroi când ne-am întors. Tuturor şi fiecăruia dintre voi, de o mie de ori MULŢUMESC! Cu siguranţă îmi vor lipsi aceste momente cu voi, dar a venit momentul ca noua generaţie să preia conducerea. Avem un grup de jucători tineri talentaţi care sunt gata să preia conducerea, care merită o şansă şi care au nevoie de voi. Din tot sufletul meu, mulţumesc! Rapha”, scria atunci Varane, pe Instagram.

