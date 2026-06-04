Rapid are concurență pentru “repatrierea” lui Rareş Ilie. Mijlocaşul, dorit de un club din Italia

Daniel Pancu ia în considerare să îl aducă pe Rareş Ilie din nou la Rapid, însă formaţia din Giuleşti nu este singura care ar vrea să obţină semnătura mijlocaşului ofensiv care în ultimul sezon a fost împrumutat de Nice la Empoli. O altă formație din Serie B, Catanzaro, ar fi și ea interesată să îl împrumute pe fotbalistul de 23 de ani.

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Rapid își pregătește campania de mercato de vară pentru era “Daniel Pancu”, iar clubul de sub Podul Grant și-a trecut pe lista de transferuri mai mulți jucători. Printre “țintele” noului antrenor din Giulești se numără și Rareș Ilie, fotbalist care a petrecut o parte din cariera sa de junior la alb-vișinii, după care a evoluat la echipa mare timp de doi ani.

Catanzaro, o fostă echipă a lui Rareș Ilie, ia în considerare să-l împrumute din nou

Echipa bucureșteană are însă concurență pentru semnătura mijlocașului român care în ultimul sezon a evoluat în Serie B la Empoli. O altă echipă pentru care Ilie a mai evoluat în trecut, Catanzaro, este pe urmele sale, conform gsp.ro.

Fotbalistul de 23 de ani care aparține de Nice de când a plecat de la Rapid a fost împrumutat de formația din Ligue 1 în Italia, la Catanzaro, în a doua jumătate a sezonului 2024/25. Atunci, Ilie a adunat 15 partide și a oferit trei pase decisive.

Echipa din Serie B nu și-ar dori însă un transfer definitiv al mijlocașului român, analizând în prezent strict posibilitatea unui împrumut. Ilie se va întoarce cel mai probabil la Nice de la Empoli, ținând cont că italienii nu iau în considerare să activeze clauza de cumpărare impusă de franceiz de 800.000 de euro.