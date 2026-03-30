Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia

Pasiunea nu are limite, chiar și când vorbim despre o echipă aflată într-o perioadă neagră a istoriei sale. Vicenza, cel mai vechi club din nord-estul Italiei, creat în 1902, a reușit prmovarea în liga a doua.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vicenza are în palmares o Coppa Italia, câștigată în sezonul 1996/1997. În sezonul următor al cupelor europene a reușit să ajungă până în semifinalele Cupei Cupelor de unde a fost eliminată de Chelsea.

Vicenza a promovat în Serie B

Vicenza avea nevoie să nu piardă în duelul de pe propriul teren cu a doua clasată, Brescia. Armand Rada a marcat în prelungirile primei reprize golul de 1-1, iar acesta a fost rezultatul final. Vicenza termină pe primul loc indiferent ce se va întâmpla până la final.

Vicenza s-a aflat în liga a treia din Italia în ultimele 4 sezoane, însă gândurile fanilor sunt către Serie A, acolo unde echipa n-a mai jucat din sezonul 2000/2001.