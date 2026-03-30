Home | Fotbal | Serie B | Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia

Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia

Sebastian Ujica Publicat: 30 martie 2026, 11:26

Comentarii
Fanii Veneziei sărbătoresc promovarea în Piazza dei Signori

Pasiunea nu are limite, chiar și când vorbim despre o echipă aflată într-o perioadă neagră a istoriei sale. Vicenza, cel mai vechi club din nord-estul Italiei, creat în 1902, a reușit prmovarea în liga a doua.

Vicenza are în palmares o Coppa Italia, câștigată în sezonul 1996/1997. În sezonul următor al cupelor europene a reușit să ajungă până în semifinalele Cupei Cupelor de unde a fost eliminată de Chelsea.

Vicenza a promovat în Serie B

Vicenza avea nevoie să nu piardă în duelul de pe propriul teren cu a doua clasată, Brescia. Armand Rada a marcat în prelungirile primei reprize golul de 1-1, iar acesta a fost rezultatul final. Vicenza termină pe primul loc indiferent ce se va întâmpla până la final.

Vicenza s-a aflat în liga a treia din Italia în ultimele 4 sezoane, însă gândurile fanilor sunt către Serie A, acolo unde echipa n-a mai jucat din sezonul 2000/2001.

30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori din centrul orașului după meciul cu Brescia. Jucătorii și antrenorul echipei au ajuns și ei în centru să sărbătorească împreună cu suporterii.

 

Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Înapoi la Homepage
Comentarii


Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și
Cele mai citite
