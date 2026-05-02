Formaţia lui Marius Marin, Pisa, a retrogradat în Serie B! Ce se întâmplă cu internaţionalul român

Formaţia lui Marius Marin (27 de ani) a retrogradat în Serie B, după înfrângerea de acasă, 1-2, cu Lecce. Victoria lui Lecce cu Pisa a însemnat şi retrogradarea matematică a Veronei, care în această etapă joacă cu Juventus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Marin nu a jucat împotriva lui Lecce, fiind accidentat. El nu va rămâne la Pisa după încheierea sezonului, având ofertă de la Sevilla, aşa cum AntenaSport dezvăluia în exclusivitate.

Sevilla îl va transfera pe Marius Marin ca jucător liber de contract, în condiţiile în care contractul internaţionalului român cu Pisa expiră la finalul sezonului.

Marius Marin este cotat la 3 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. A jucat în 23 de meciuri în acest sezon pentru Pisa, în campionat. A evoluat şi într-un meci în Cupa Italiei.

Marius Marin are 36 de meciuri în tricoul naţionalei României. A jucat 5 meciuri în preliminariile pentru Campionatul Mondial.