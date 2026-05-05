“Discut cu 2 echipe din Italia”. Adrian Mutu a făcut anunțul despre revenirea sa pe bancă

Adrian Mutu poate reveni pe banca tehnică a unei echipe în viitorul apropiat, după ce chiar el a anunțat că se află în discuții cu două formații din Italia. Deși inițial s-a speculat că “Briliantul” ar putea ajunge din sezonul viitor la Pisa, fostul atacant a infirmat această informație și a spus că este vorba despre alte două echipe, din Serie B.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mutu e aproape să antreneze în premieră o formație aflată în vestul Europei. După experiențe în România, Azerbaidjan sau Emiratele Arabe Unite, “Briliantul” poate ajunge în Italia.

Mutu a confirmat! E în discuții cu două echipe din Serie B

În cadrul unei emisiuni, fostul jucător trecut pe la Fiorentina, Chelsea, Inter sau Juventus a dezvăluit că discută cu două formații din Italia, din Serie B mai exact. Mutu a spus însă că încă nu este vorba despre vreo ofertă primită, pentru că de-abia în perioada următoare urmează să vorbească alături de persoane importante din cadrul celor două cluburi pentru a stabili mai multe detalii.

De asemenea, golgheterul naționalei României, la egalitate cu Hagi, a mai spus că nu ar fi deloc deranjat să preia o echipă de eșalon secund.

“Ca să răspund, fără să dezvolt, ceea ce pot să spun este că sunt în discuții nu cu Pisa, cu alte două echipe din Italia. Dar sunt discuții, fără a fi înaintate niște oferte concrete.