“Discut cu 2 echipe din Italia”. Adrian Mutu a făcut anunțul despre revenirea sa pe bancă

Adrian Mutu poate reveni pe banca tehnică a unei echipe în viitorul apropiat, după ce chiar el a anunțat că se află în discuții cu două formații din Italia. Deși inițial s-a speculat că “Briliantul” ar putea ajunge din sezonul viitor la Pisa, fostul atacant a infirmat această informație și a spus că este vorba despre alte două echipe, din Serie B.
Mutu e aproape să antreneze în premieră o formație aflată în vestul Europei. După experiențe în România, Azerbaidjan sau Emiratele Arabe Unite, “Briliantul” poate ajunge în Italia.
Mutu a confirmat! E în discuții cu două echipe din Serie B
În cadrul unei emisiuni, fostul jucător trecut pe la Fiorentina, Chelsea, Inter sau Juventus a dezvăluit că discută cu două formații din Italia, din Serie B mai exact. Mutu a spus însă că încă nu este vorba despre vreo ofertă primită, pentru că de-abia în perioada următoare urmează să vorbească alături de persoane importante din cadrul celor două cluburi pentru a stabili mai multe detalii.
De asemenea, golgheterul naționalei României, la egalitate cu Hagi, a mai spus că nu ar fi deloc deranjat să preia o echipă de eșalon secund.
“Ca să răspund, fără să dezvolt, ceea ce pot să spun este că sunt în discuții nu cu Pisa, cu alte două echipe din Italia. Dar sunt discuții, fără a fi înaintate niște oferte concrete.
Urmează ca în perioada următoare să mă întâlnesc cu cine trebuie pentru a discuta mai în detaliu. Acum se termină campionatele din lume și bineînțeles că directorii sportivi ale cluburilor se gândesc la sezonul viitor și vor să-l pregătească.
(n.r. Sunt echipe de prima ligă) Nu. Deocamdată sunt tatonări, schimburi de idei, alte lucruri. Toată lumea vrea să asculte filosofia unui antrenor, bazată pe realitatea unde te duci. (n.r. Nu ai nicio problemă să preiei o echipă de ligă secundă?) Nu. Normal că nu. Cred că niciun antrenor român nu ar avea o problemă. În Italia, lucrurile se fac diferit“, a spus “Briliantul” la fanatik.ro.
Până acum, Mutu a bifat următoarele echipe în CV-ul său de antrenor: Petrolul, CFR, Neftchi Baku, Rapid, FCU Craiova, România U21, Al-Wahda U21 și FC Voluntari. Ca jucător, golgheterul naționalei României, la egalitate cu Hagi, a jucat în Italia la Inter, Parma, Hellas Verona, Juventus, Livorno, Fiorentina și Cesena.
