Primele reacţii ale lui Dennis Man şi Valentin Mihăilă după ce au obţinut promovarea în Serie A! - Antena Sport

Meciul a fost suspendat timp de 55 de minute după ce a început o ploaie torenţială! Partida a fost întreruptă în minutul 23 şi s-a reluat din acelaşi minut, după o pauză de aproape o oră, timp în care jucătorii s-au dus la vestiare.

AntenaPLAY transmite în exclusivitate în România Serie B, competiţie în care românii Man şi Mihăilă fac senzaţie.

Anunţ despre situaţia lui Dennis Man! Răsturnare de situaţie anunţată de antrenorul Parmei

Este vestea momentului despre Dennis Man. Antrenorul Parmei, Fabio Pecchia, a venit cu detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a internaţionalului român. Sunt motive de bucurie pentru Edi Iordănescu.

Verdictul medicilor a fost că Man are o inflamaţie musculară şi că românul va sta departe de teren între 7 şi 10 zile. Totuşi, Fabio Pecchia a dezvăluit că s-a reuşit recuperarea în timp record a atacantului român. Dennis Man ar fi putut juca astfel în Bari – Parma, meciul care le-a adus galben-albaştrilor promovarea directă. Totuşi, Pecchia a decis să nu îl „forţeze” pe Man şi nu l-a introdus deloc în teren.

„Echipa este bine, ne-am revenit după meciul dificil cu Lecco. L-am pierdut pe Benedyczak, sper totuşi ca Adrian să ni se alăture cât mai curând cu putinţă. L-am recuperat pe Dennis Man, care va face parte din echipă. Restul jucătorilor sunt apţi”, a spus Pecchia la conferinţa de presă, potrivit stadiotardini.it.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!