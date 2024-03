Românii, la putere în Serie B! George Puşcaş, primul gol după patru meciuri la Bari! Nedelcearu a marcat şi el pentru Palermo - Antena Sport

Puşcaş a marcat după aproape un an la nivel de echipe de club. Ultima reuşită venise tocmai în luna martie a anului trecut.

La finalul partidei cu Lecco, Giuseppe Iachini, noul antrenor al lui Bari, a dezvăluit că Puşcaş trebuie să îşi îmbunătăţească jocul, dar se bucură că încrederea în atacantul român a fost răsplătită prin gol. Chiar dacă Puşcaş nu traversa o perioadă bună şi nu avea realizări, Iachini a simţit că trebuie să aibă răbdare cu atacantul român şi a decis să nu îl schimbe, înainte ca acesta să ducă scorul la 2-0:

„Experiența acumulată m-a învățat de-a lungul anilor că trebuie să ai răbdare, să rămâi alături de atacanți, chiar dacă nu sunt extraordinari. Nu am simţit că trebuie să îl schimb şi am aşteptat. Pușcaș trebuie să se îmbunătățească, dar azi am fost răsplătit pentru că golul a venit”, a declarat Giuseppe Iachini, noul antrenor al lui Bari, potrivit tuttomercatoweb.com.