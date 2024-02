George Puşcaş şi-a impresionat antrenorul, după primul gol marcat la Bari: "Am fost răsplătit". Dezvăluirea italianului - Antena Sport

Reclamă

La finalul partidei cu Lecco, Giuseppe Iachini, noul antrenor al lui Bari, a dezvăluit că Puşcaş trebuie să îşi îmbunătăţească jocul, dar se bucură că încrederea în atacantul român a fost răsplătită prin gol. Chiar dacă Puşcaş nu traversa o perioadă bună şi nu avea realizări, Iachini a simţit că trebuie să aibă răbdare cu atacantul român şi a decis să nu îl schimbe, înainte ca acesta să ducă scorul la 2-0:

„Experiența acumulată m-a învățat de-a lungul anilor că trebuie să ai răbdare, să rămâi alături de atacanți, chiar dacă nu sunt extraordinari. Nu am simţit că trebuie să îl schimb şi am aşteptat. Pușcaș trebuie să se îmbunătățească, dar azi am fost răsplătit pentru că golul a venit”, a declarat Giuseppe Iachini, noul antrenor al lui Bari, potrivit tuttomercatoweb.com.

Reclamă

George Puşcaş, primul său gol pentru Bari

Pentru această partidă, antrenorul Giuseppe Ianchini a contat pe Malcom Edjouma și pe George Pușcaș încă din primul minut.

Echipa celor doi a trecut la conducerea partidei încă din prima repriză. Mai exact, în minutul 26, gazdele au deschis scorul prin Benali.

În repriza secundă, primul gol al celor de la Bari a fost marcat chiar de George Pușcaș! Atacantul echipei naționale a reușit să înscrie, după ce a primit o pasă din partea lui Maita.

Reclamă 4 / 0/3

După reușită, românul a mai rămas 9 minute pe teren. A fost schimbat în minutul 62, cu Nasti. Tot gazdele aveau să marcheze și în minutul 69, prin Sibilli, care a înscris din pasa lui Dorval. Bari se află pe locul 12 după 24 de etape, cu 30 de puncte. Pentru echipa atacantului român urmează duelul de etapa viitoare cu FeralpiSalo, pe teren propriu.

Care va fi verdictul TAS după apelul Simonei Halep? Suspendarea va fi anulată Suspendarea va fi micşorată Suspendarea va fi mărită Suspendarea va rămâne de 4 ani Vezi rezultatele Loading ... Loading ...