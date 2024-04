Valentin Mihăilă, autorul golului lunii pentru Parma! Reuşita cu care a reuşit să obţină acest titlu - Antena Sport

Man şi Mihăilă sunt foarte aproape de a obţine promovarea în Serie A cu Parma. Dennis Man ar fi dorit în Bundesliga, de către Borussia Dortmund, aşa că ar putea să nu mai evolueze în Serie A alături de „Cruciaţi” dacă se va obţine, aşa cum e foarte probabil, promovarea.

Sezonul trecut, Parma românilor Man şi Mihăilă a jucat în play-off-ul de promovare în Serie A, LIVE în AntenaPLAY, dar a fost eliminată în semifinale de Cagliari, care avea să obţină promovarea. Anul acesta pare că nimic nu le poate sta în cale românilor Man şi Mihăilă. Serie B e transmisă exclusiv în România în AntenaPLAY.

Ce note au primit Dennis Man și Valentin Mihăilă, după Parma – Spezia 2-0! Specialiștii au dat verdictul

Iată ce note au primit Dennis Man și Valentin Mihăilă, după Parma – Spezia 2-0. Românii nu au marcat în această partidă, însă specialiștii au apreciat prestația celor doi.

Liderul din Serie B a făcut un pas important în lupta pentru promovare, după 2-0 cu Spezia. Pentru Parma au marcat Hernani și Charpentier. Meciul s-a văzut exclusiv în AntenaPLAY.

Specialiștii de la sofascore.ro au venit cu verdictul legat de prestația jucătorilor imediat după finalul partidei. Dennis Man a fost notat cu 7,2, numărându-se printre jucătorii cu cele mai mari note din echipa Parmei. De cealaltă parte, Valentin Mihăilă a primit nota 7. Fostul jucător de la Universitatea Craiova a fost schimbat de antrenorul Fabio Pecchia în minutul 60. În locul său a intrat Charpentier, care a marcat ultimul gol al partidei, în minutul 87. Omul meciului a fost desemnat Hernani, care a primit nota de 7,9. În momentul de față, Parma se află pe primul loc în Serie B, cu 69 de puncte după 33 de meciuri jucate. Echipa lui Fabio Pecchia are 5 puncte avans față de locul al 2-lea, care este ocupat de Como. Victor Becali, anunțul momentului despre transferul lui Dennis Man la Borussia Dortmund Victor Becali a făcut anunțul momentului despre transferul lui Dennis Man la Borussia Dortmund, în Bundesliga. Impresarul a dat detalii despre mutarea momentului. Fostul jucător are un sezon de vis în Serie B, competiție care poate fi urmărită exclusiv în AntenaPLAY! Datorită evoluțiilor bune de la Parma, românul le-ar fi atras atenția oficialilor de la Dortmund. Impresarul este de părere că formația din campionatul Germaniei este interesată de transferul lui Dennis Man, având în vedere că românul ar fi acum în atenția mai multor cluburi. Reclamă

Totodată, Victor Becali este de părere că o ofertă oficială a celor de la Borussia nu poate apărea înainte de EURO 2024.

„Man e un jucător care e în atenția multor cluburi”

”Că Dortmund e interesată, eu cred că e interesată. Man e un jucător care e în atenția multor cluburi, dar că ar da 12, că ar da 14, chestia asta mi se pare neprofesionistă. Avem și noi povestea noastră cu Rrahmani, că Benfica dă 8 milioane. Dar n-a întrebat și Benfica asta: ‘Cât vreți pe el?’? Orice echipă care e interesată de un jucător întreabă cât ar putea să coste. Nu vine și zice că dă 8, că poate ceri 7.

Oamenii au fost la Parma, au văzut meciuri, nimeni în momentul de față nu face o ofertă. Legal nici nu se poate. Că multe echipe se duc și îl văd, pentru că este un jucător într-un moment foarte bun, sigur. Sunt speculații de presă, discuții, nici nu se poate face o ofertă oficială. Se poate specula, dar nu poate să știe nici Marcel Răducanu, nici jurnalistul care a scris.

Urmează EURO, se pot întâmpla multe. Dar că există interes și că e un jucător interesant pentru multe echipe e un lucru cert. Important e că el este într-un moment bun și lumea se uită la el. Și eu zic că Parma promovează anul ăsta și atunci sigur că lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel”, a spus Victor Becali, potrivit sptfm.ro.

