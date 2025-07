David Popovici, dezvăluiri înaintea plecării la Campionatele Mondiale din Singapore! Obiectivul campionului român - Antena Sport

David Popovici va fi una dintre marile vedete prezente la Campionatele Mondiale din Singapore. Marele nostru campion vrea să dea lovitura în Asia, acolo unde nu va fi singur. Şi Denis Popescu e calificat la această competiţie.

David Popovici a plecat în Singapore cu o săptămână înainte. Asta pentru a se acomoda cu fusul orar din Singapore.

Obiectivul lui David Popovici la Campionatele Mondiale din Singapore

Chiar dacă are cel mai bun timp din acest an, 1:43.64, obţinut la Europenele U23, americanii spun că timpul menţionat mai sus a venit în aer liber, în timp ce la Singapore vom avea parte de un concurs indoor. “Încă de când eram mic, indiferent de rezultatul pe care îl aveam la competiţiile mici ai mei mă duceau să mâncăm prăjitura cu ciocolată şi praline indiferent de ce loc luam, 6 sau 35. Vin şi părinţii în Singapore, fac galerie, trebuie. Sunt 5 ore diferenţa de fus orar. Timp de 3 zile vor fi probleme, o să-mi fie somn. De asta plecăm cu o săptămână înainte. Încerc să mă odihnesc cât de mult pot în zilele de dinainte. După ce termin cu obligaţiile sponsorilor după competiţie cred că am timp de plimbare. Toţi cei care m-au auzit că mă duc în Singapore mi-au spus că nu va fi ultima oară când mă duc”, a spus Popovici la plecarea în Singapore.

Campionul nostru abia aşteaptă întâlnirea cu marele său rival, Pan Zhanle. Cere şi sprijinul fanilor înaintea competiţiei la care va fi prezent şi colegul, dar şi prietenul său, Denis Popescu. “Se poate auzi imnul României în Singapore. Sprijinul vostru contează, vă mulţumim că o să ne urmăriţi pe mine şi Denis şi vrem să fim cu toţi mândri împreună cu voi. Frate mai înalt nu mai mare. Mă bucur că mai e cineva. Eu cu Denis suntem ppieteni foarte buni. A avut timpi foarte buni cu care s-a calificat şi simte presiune. Ne sfătuim, suntem prieteni. Ne bazăm pe echipa din spate. Chiar dacă e un sport individual sunt echipe imense în spatele nostru”, a mai spus Popovici.