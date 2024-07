Cum l-a numit presa maghiară pe David Popovici, după cursa fantastică a înotătorului român din seriile de la 200 metri liber! - Antena Sport

Cum l-a numit presa maghiară pe David Popovici David Popovici, în cursa de 200 de metri liber de la Paris / Profimedia Images David Popovici a impresionat cu modul în care şi-a câştigat seria la 200 metri liber la Jocurile Olimpice. Iată cum l-a numit presa maghiară pe David Popovici. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Tânărul clasic al României”, l-au numit jurnaliştii maghiari de la Nemzeti Sport pe David Popovici, după cursa fantastică a acestuia. Înotătorul român a avut cel mai bun timp din serii. Cum l-a numit presa maghiară pe David Popovici, după cursa fantastică a înotătorului român din seriile de la 200 metri liber! „La 200 liber masculin, 25 de înotători au luat startul în patru curse, printre care David Popovici, tânărul clasic al României, a avansat cu cel mai bun timp, câștigând cea mai puternică, a patra cursă cu 1:45.65, în fața câștigătorului celei de-a treia curse, Lituanianul Rapsys Danas (1:45.91), dar numai cei doi au terminat în 1:46 minute”, au scris jurnaliştii maghiari de la publicaţia nemzetisport.hu. Reacţia lui David Popovici după ce s-a calificat în semifinale la 200 de metri liber cu cel mai bun timp a venit după cursa fantastică pe care a făcut-o înotătorul român. David Popovici a fost succint, promiţând să dea mai multe declaraţii după semifinalele de la 200 de metri liber. Popovici va concura în semifinale la 200 de metri liber după ora 21:45. Reclamă

„A fost foarte ok, exact cum am plănuit să fie în calificări. Putem să vorbim mai mult despre asta diseară, după semifinale, ok? Mersi”, a declarat David Popovici pentru TVR.

David Popovici s-a calificat în semifinale la 200 metri liber cu cel mai bun timp!

David Popovici s-a calificat în semifinale la 200 de metri liber cu cel mai bun timp, 1:45:65! Înotătorul român a făcut o cursă fantastică, fiind la un moment dat foarte aproape de recordul mondial.

Popovici a câştigat detaşat seria a 4-a, în care a concurat. Urmează semifinalele pentru „Fenomenul” Popovici, care vor avea loc după 21:45 (n.r.: ora României).

Reclamă

David Popovici, dublu campion mondial şi cvadruplu campion european, are în palmares un loc 4 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. El a fost foarte aproape de medalia de bronz în finala de la 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Popovici avea atunci numai 16 ani. Tot astăzi, Rebecca Diaconescu s-a calificat în semifinale în proba feminină de 200 de metri liber.