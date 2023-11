David Popovici, în formă maximă înaintea Campionatelor Europene de înot în bazin scurt: "Abia aştept competiţia!" - Antena Sport

Am petrecut atât de mult timp călătorind că nu am avut ocazia să apreciez frumuseţea ţării mele, cu munţii şi oamenii, astfel că am ales să stau în România.

Am înotat în lacuri şi râuri, deci nu am avut o pauză de apă şi acum mă simt bine. A fost un an ocupat, cu suişuri şi coborâşuri, dar sunt foarte motivat. Prefer să fiu un antrenor care învaţă ceva din eşecuri şi să fiu un atlet complet”, a spus Popovici, citat de len.eu.

Lotul României pentru Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023

Lotul României pentru Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni, va fi alcătuit din următorii: David Popovici, Vlad Stancu, Andrei Anghel, Diana Stigher, Ioana Știrbu, Patrick Dinu, Darius Coman, Robert Badea, Denis Popescu, Aissia Prisecariu, Andrei Ungur, Brigitta Vass, Mihai Gergely, Daniel Nicușan, Vlad Mihalache, Andrei Proca, Nandor Nagy, Maysa Rațiu, Anastasia Bako, Daria Silișteanu, Alexandru Stoica.

Antrenori: Adrian Rădulescu, Iulia Becheru, Andrei Pinticanu, Radu Claudiu, Răzvan Florea, Bogdan Stroe, Mircea Purcaru, Cătălin Ungur.

Antrenor federal: Silviu Anastase.

Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni este cea mai importantă competiție de înot a anului din Europa. Evenimentul este organizat de către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în colaborare cu European Aquatics, și va avea loc în perioada 5-10 decembrie 2023 în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni.