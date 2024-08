Cine e Mihaela Valentina Cambei, halterofila de argint a României! Românca a devenit vicecampioană olimpică la 21 de ani - Antena Sport

Mihaela Valentina Cambei, campioană europeană en-titre, a reuşit o performanţă extraordinară, miercuri seară, la Jocurile Olimpice de la Paris, când a câştigat argintul la haltere, la categoria 49 kilograme. Iată cine e Mihaela Valentina Cambei, halterofila de argint a României!

Mihaela are un tatuaj pe gât – Be Brave (Fii curajoasă), iar pe braţul drept are tatuate cercurile olimpice.

Mihaela Cambei s-a născut la 18 noiembrie 2002, în localitatea Dofteana, din judeţul Bacău.

Legitimată la CSM Onesti, elevă a antrenoarei Cristina Maftei, a participat pentru prima dată în competiţiile nationale în 2014. A fost selecţionată la lotul de juniori al României. Acolo s-a pregătit sub îndrumarea antrenoarei Liliana Mihaela Niculiţă.

În 2016, la Campionatele Europene rezervate sportivilor sub 15 ani (U15) din Polonia, a cucerit titlul continental în limitele categoriei 44 kg, la total, cu 137 kg.