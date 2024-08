Cum a putut fi numit David Popovici după ce a cucerit medalia de bronz, la 100 m liber, la o sutime în faţa ungurului Nemeth - Antena Sport

Sunt mai liniştit decât am fost după aur. Am terminat, pot vizita Parisul. Până acum, am stat baricadat în hoteluri. Nu aveam ce să fac mai mult, nu pot fi dezamăgit. Am fost la o sutime de locul 2, dar şi cel de pe locul 4 a fost la o sutime de mine. Aşa e sportul, e crunt”, a spus Popovici, după bronzul de la 100 m liber.

România a ajuns la 310 medalii la ediţiile de până acum ale Jocurilor Olimpice de vară