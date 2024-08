Decizia TAS după ce România a făcut contestaţie şi a cerut medalii pentru Sabrina Voinea şi Ana Maria Bărbosu - Antena Sport

Decizia TAS după ce România a făcut contestaţie şi a cerut medalii pentru Sabrina Voinea şi Ana Maria Bărbosu. Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis să amâne pentru ziua de sâmbătă audierile.

Judecătorii TAS au decis ca audierile în scandalul uriaş de la gimnastică să aibă loc sâmbătă, pentru a putea avea la dispoziţie toate documentele.

Conform celor de la Euronews, Nadia Comăneci ar putea fi audiată în calitate de martor în scandalul uriaş de la finala de la sol. România a contestat nota mică primită de Sabrina Voinea.

Ana Maria Bărbosu, reacţie emoţionantă după ce a depus contestaţia la TAS

Ana Maria Bărbosu a avut o reacţie emoţionantă după ce a depus contestaţia la TAS, prin care speră să primească înapoi medalia de bronz de la sol, pierdută după o ultimă decizie luată de arbitri.

„Eu nu mai știam ce am făcut și am vrut să văd. Pur și simplu nu mai țineam minte. Din momentul în care m-am uitat la tabelă și am văzut clasamentul schimbat, am avut un șoc.