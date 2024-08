Ionela Cozmiuc a anunţat că se retrage după ce a cucerit argintul olimpic! Care este ultima competiţie la care va participa - Antena Sport

Epuizate după finală, celor două componente ale bărcii româneşti li s-a făcut rău pe rând la zona de interviuri, fiind afectate şi de căldură, potrivit agerpres.ro.

„Aşa sunt medaliile olimpice, epuizante. Acum suntem puţin şifonate, dar suntem bine”, a spus Cozmiuc.

Canotoarea română Gianina van Gronigen a afirmat, vineri, după câştigarea medaliei de argint la JO de la Paris, la dublu vâsle, categorie uşoară, că în finală a dat tot, până la ultima picătură de energie.

„Este un rezultat foarte mare pentru noi şi pentru România”

„A fost o cursă foarte bună, foarte grea. Am lăsat totul pe apă, de la prima până la ultima lovitură. Din păcate, astăzi a fost Marea Britanie mai bună, dar noi suntem foarte fericite pentru rezultatul ăsta. La a treia ediţie olimpică şi ultima pentru această categorie uşoară am luat argintul olimpic şi este un rezultat foarte mare pentru noi şi pentru România. Suntem mândre de rezultatul pe care l-am obţinut, pentru că am dat tot, nu am lăsat nicio rezervă, nicio fărâmă de energie acolo. Şi chiar sunt mândră de ceea ce am reuşit să facem. Pentru noi este un obiectiv îndeplinit este un obiectiv de care suntem amândouă mândre”, a declarat van Groningen.

Gianina van Groningen a spus că odată cu obţinerea acestei medalii s-a achitat de o datorie pe care o avea de îndeplinit: „De asta m-am întors, pentru Paris. Nu m-am gândit la medalie, mi-am dorit să reintru în barca de dublu, nu mă gândeam la podium. Dar simţeam că am nişte treburi neterminate. Şi le-am terminat. Nu a fost o revanşă personală, a fost un lucru pe care am simţit că mi-l datorez mie, că îl datorăm acestei bărci şi l-am îndeplinit”.

Ionela Cozmiuc: „Mi-am dorit foarte mult”

Canotoarea Ionela Cozmiuc a afirmat, vineri, după finala la dublu vâsle, categorie uşoară de la JO 2024, că nu contează foarte mult culoarea medaliei de argint câştigată, fiind foarte mândră de acest succes.

„Sunt mândră de acest rezultat. Suntem mândre că suntem pe podiumul olimpic la această competiţie, care are în componenţă pentru ultima dată această categorie. Mi-am dorit foarte mult o medalie şi iată că este la gâtul nostru. Culoarea este mai puţin importantă acum. Pentru noi, acest argint înseamnă foarte mult, e prima şi singura medalie, aşa că ne bucurăm din plin de ea”, a declarat Cozmiuc.