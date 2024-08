Marian Drăgulescu, discurs vehement după decizia TAS: "Am rămas fără cuvinte! Este strigător la cer!" - Antena Sport

Marian Drăgulescu, discurs vehement după decizia TAS Marian Drăgulescu / AS.ro Marian Drăgulescu a avut un discurs vehement după decizia TAS. Fostul mare campion al României a spus că se bucură pentru Ana Maria Bărbosu, dar consideră că Sabrinei Voinea i s-a făcut o nedreptate. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Drăgulescu i-a atacat pe cei din juriu şi că ce au făcut în momentul în care au acordat notele este „strigător la cer”. Marian Drăgulescu, discurs vehement după decizia TAS „Pe bune? Ciudat! Nu știu ce să zic. E întortocheată treaba. De ce au respins contestația la Voinea? Am rămas fără cuvinte. Poate Federația știe mai multe. Mă bucur că am mai câștigat încă o medalie. Au muncit fetele și sunt pe deplin meritate rezultatele. Sabrina, din punctul meu de vedere, a fost depunctată pe nedrept. Merita să i se facă dreptate, cel puțin pentru acea depunctare. Din moment ce s-a revăzut, s-a reanalizat o treabă de două ori… Dacă juriul de specialitate i-a dat de două ori dreptate americancei, înseamnă că juriul a greșit de două ori? Este strigător la cer! Foarte ciudat, prefer să nu comentez mai mult, că mă enervez„, a spus Marian Drăgulescu pentru prosport.ro. TAS a dat decizia! Ana Maria Bărbosu a câştigat medalia de bronz. Anunţul făcut de Federaţia Română de Gimnastică TAS a luat decizia. Ana Maria Bărbosu a câştigat medalia de bronz, după ce judecătorii de la TAS au decis să respingă contestaţia lui Jordan Chiles. Sportiva din SUA a depăşit termenul de un minut în care putea să conteste nota iniţială. Astfel, Jordan Chiles va reveni la nota iniţială şi a terminat finala de la sol pe locul 5. Sabrina Voinea a terminat pe locul 4, având aceeaşi notă cu Ana Maria Bărbosu: 13:700. Reclamă

„Cu un ochi râdem, cu unul plângem. În urma memoriilor făcute la TAS de FRG și COSR, Tribunalul de Arbitraj al Sportului a decis ca medalia de bronz să revină Anei Maria Bărbosu.

“Federația Română de Gimnastică, reprezentată de societatea de avocatura specializata in dreptul sportului, Gherdan si Asociatii SCA, prin avocatul coordonator Sabin Gherdan și avocații Călina Tejan și Raul Ștefan Celmare, după un efort colectiv de cinci zile și patru nopți, vă comunică dispozitivele ședinței TAS în speța:

FRG, Bărbosu , vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de către Ana Maria Bărbosu este parțial admisă.

2.⁠ ⁠⁠Contestația formulată de către Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG și este determinată ca fiind fără efect.

3.⁠ ⁠⁠Scorul inițial de 13.666 acordat atletei Jordan Chiles in finală este reinstituit.

4.⁠ ⁠⁠Federația Internațională de Gimnastică va determina clasamentul finalei și va acorda medaliile în concordanță cu decizia de mai sus.

5.⁠ ⁠⁠Alte solicitări sunt respinse

FRG, Voinea, vs. Federația Internațională de Gimnastică: 1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de FRG și Sabrina Maneca Voinea este respinsă.

Ca urmare a acestei decizii, Ana Maria Bărbosu obține medalia de bronz în timp ce Sabrina Maneca Voinea încheie competiția pe locul 4. Felicitări ambelor noastre gimnaste pentru rezultatul deosebit obținut la Jocurile Olimpice de la Paris!”, a anunţat Federaţia Română de Gimnastică.

