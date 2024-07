Reacţia lui David Popovici, după ce s-a calificat în finala de la 100 de metri: "Dau tot ce am mai bun! Nu voi fi dezamăgit!" - Antena Sport

Reacţia lui David Popovici, după ce s-a calificat în finala de la 100 de metri. Campionul olimpic de la 200 de metri e gata să scrie din nou istorie pentru România. Popovici s-a calificat cu al 5-lea timp în finala de la 100 de metri liber.

David Popovici a promis că va da tot ce poate pentru a aduce o nouă medalie României la Jocurile Olimpice de la Paris. Popovici a recunoscut că a avut emoţii în finala de la 200 de metri liber.

„Au fost foarte ok semifinalele. Cel mai important lucru de făcut, adică să mă calific, a fost realizat. După seara de ieri am adormit foarte greu. Oricum m-am culcat foarte târziu pentru că am avut multe chestii de facut, de la masaj, masa pe care am luat.o târziu, test antidoping, nu ştiu ce am mai făcut, dar m-am culcat foarte târziu. O să mă odihnesc cât mai bine. Mâine este ultima cursă de la concursul acesta. Cine ştie. Poate rup. O să dau tot ce am mai bun şi poate de asta nu o să fiu dezamăgit dacă nu îmi iese cum mă aştept eu în capul meu. Ieri am avut trac. A fost finalul foarte încordat, cu toţii eram extrem de agitaţi şi blocaţi în căpăţânile noastre. Se vede şi pe faţa mea. Nu suntem invincibili. Dar cel care se apropie cel mai mult de a fi invincibil, câştigă. E o surpriză că s-a înotat atât de tare „, a spus David Popovici.

David Popovici poate scrie, din nou, istorie pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris. După ce a câştigat aurul la 200 de metri liber, Popovici poate reuşi o dublă istorică şi să cucerească medalia de aur şi la 100 de metri liber. Un singur înotător a reuşit un timp mai bun decât David Popovici.