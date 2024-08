Sabrina Maneca Voinea, copleşită de emoţii în finala la bârnă. A căzut de două ori şi a terminat pe locul 8 - Antena Sport

Aceasta a transmis un mesaj superb, şi după ce a fost întrebată de David Popovici. Gimnasta de 17 ani a declarat că speră să-i urmeze exemplul înotătorului, care a devenit campion olimpic la 200 m liber.

„A fost un concurs foarte bun, îi mulţumim Nadiei că ne-a fost alături şi că este mândră de noi. Sperăm în finale să fie mai bine, pentru că putem. Doamne ajută de aici înainte, pentru că am tras de noi, am arătat că putem, am avansat cu un loc înainte, le-am demonstrat tuturor că suntem bune. Sunt mândră de mine, de echipa mea, de mama, de antrenori, de toată lumea. Pentru mine începe acum finala de la bârnă şi sol.

(N.r. Despre David Popovici) Îmi doresc să-i urmez calea, să iau şi eu medalii, voi trage foarte mult de mine pentru visul meu”, a declarat Sabrina Maneca Voinea.