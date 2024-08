Team Romania la Jocurile Olimpice 2024 – ziua 9 | Speranţe tricolore la atletism. Bianca Ghelber şi Stella Rutto, atac la medalii - Antena Sport

Tricolorele au luat cursa pe cont propriu după ce au trecut de 500 de metri, punct de control pe care Canada l-a trecut cu un uşor avantaj.

Medaliile de bronz au revenit Marii Britanii (Heidi Long, Rowan McKellar, Holly Dunford, Emily Ford, Lauren Irwin, Eve Stewart, Harriet Taylor, Annie Campbell-Orde, Henry Fieldman), în 5 min 59 sec 51/100.

În urmă cu trei ani, la Tokyo, România ocupa doar locul şase în finală, după ce în serii stabilise un nou record mondial şi olimpic (5:52.99).

Ultima medalie olimpică a României în această probă – bronz – data din 2016, de la Rio. Acesta este al patrulea titlu olimpic al României la opt plus unu feminin, după cele din 1996, 2000, 2004.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin – categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin. Sâmbătă vor avea loc finalele la opt plus unu feminin şi opt plus unu masculin.