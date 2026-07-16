Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigător
„Dacă arăt bine, mă simt bine și joc bine”, puștoaica de aur de la tenis de masă, Patricia Stoica, nu renunță niciodată la ei.
„Dacă arăt bine, mă simt bine și joc bine”, puștoaica de aur de la tenis de masă, Patricia Stoica, nu renunță niciodată la ei.
Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de MondialJurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial
Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigătorJurnal Antena Sport | Look-ul câştigător
Jurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesuluiJurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesului
Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerămJurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm
Jurnal Antena Sport | Fiesta după remontadaJurnal Antena Sport | Fiesta după remontada