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Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigător

„Dacă arăt bine, mă simt bine și joc bine”, puștoaica de aur de la tenis de masă, Patricia Stoica, nu renunță niciodată la ei.

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Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial

Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial

Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial
Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigător

Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigător

Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigător
Jurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesului

Jurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesului

Jurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesului
Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm

Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm

Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm
Jurnal Antena Sport | Fiesta după remontada

Jurnal Antena Sport | Fiesta după remontada

Jurnal Antena Sport | Fiesta după remontada