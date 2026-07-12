Anglia – Argentina (miercuri, ora 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Semifinală “de foc” la Campionatul Mondial

Lionel Messi şi ceilalţi jucători ai Argentinei, la finalul meciului cu Elveţia de la Campionatul Mondial./ Profimedia

Anglia – Argentina, duelul din semifinalele Campionatului Mondial, se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Partida “de foc” se va juca la Atlanta.

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Lionel Messi se va duela pentru prima dată în cariera cu naţionala Angliei. Cele două naţionale s-au înfruntat ultima dată în urmă cu 21 de ani, într-un meci amical câştigat de englezi cu 3-2.

Anglia – Argentina (miercuri, ora 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Într-o partidă oficială, cele două naţionalei s-au duelat ultima dată la Mondialul din 2002, în faza grupelor, englezii reuşind să se impună cu 1-0, luându-şi revanşa după ce sud-americanii i-au eliminat la penalty-uri la precedentul turneu final.

Partida din optimile Mondialului din 1998 a rămas în istorie. Anglia a fost eliminată la loviturile de departajare de Argentina, englezii evoluând în inferioritate numerică după ce David Beckham a văzut direct cartonaşul roşu, pentru un fault comis asupra lui Diego Simeone.

Argentina şi Anglia s-au întâlnit şi în sferturile de finală ale Mondialului din 1986. Partida a rămas în istorie după golul marcat de Diego Maradona, cu mâna. Acesta a reuşit să marcheze o “dublă” şi, în cele din urmă, avea să câştige marele trofeu alături de sud-americani.