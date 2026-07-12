Anglia – Argentina (miercuri, ora 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Semifinală “de foc” la Campionatul Mondial

Anglia – Argentina, duelul din semifinalele Campionatului Mondial, se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Partida “de foc” se va juca la Atlanta.
Lionel Messi se va duela pentru prima dată în cariera cu naţionala Angliei. Cele două naţionale s-au înfruntat ultima dată în urmă cu 21 de ani, într-un meci amical câştigat de englezi cu 3-2.
Anglia – Argentina (miercuri, ora 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Într-o partidă oficială, cele două naţionalei s-au duelat ultima dată la Mondialul din 2002, în faza grupelor, englezii reuşind să se impună cu 1-0, luându-şi revanşa după ce sud-americanii i-au eliminat la penalty-uri la precedentul turneu final.
Partida din optimile Mondialului din 1998 a rămas în istorie. Anglia a fost eliminată la loviturile de departajare de Argentina, englezii evoluând în inferioritate numerică după ce David Beckham a văzut direct cartonaşul roşu, pentru un fault comis asupra lui Diego Simeone.
Argentina şi Anglia s-au întâlnit şi în sferturile de finală ale Mondialului din 1986. Partida a rămas în istorie după golul marcat de Diego Maradona, cu mâna. Acesta a reuşit să marcheze o “dublă” şi, în cele din urmă, avea să câştige marele trofeu alături de sud-americani.
Anglia visează să cucerească primul trofeu mondial după o pauză de 60 de ani. Englezii câştigau Cupa Mondială la turneul final din 1966, disputat “acasă”, după o finală câştigată cu Germania, scor 4-2.
Argentina, de cealaltă parte, luptă pentru calificarea într-o nouă finală mondială. Sud-americanii, conduşi de Lionel Messi într-o formă uriaşă, au câştigat marele trofeu în 2022, după o finală în care au învins Franţa la loviturile de departajare.
Parcursul Angliei şi al Argentinei la Mondialul din 2026
Anglia a început perfect turneul final, reuşind să învingă Croaţia cu 4-2. În următoarele două meciuri din grupă, englezii au remizat cu Ghana şi au învins Panama, calificându-se în şaisprezecimi de pe primul loc. În această fază, naţionala lui Thomas Tuchel a învins-o cu greu RD Congo, scor 2-1.
În optimi, Anglia a trecut de Mexic cu scorul de 3-2, după un meci “de foc” disputat pe Estadio Azteca. În semifinale, englezii au trecut de Norvegia, scor 2-1, având nevoie de prelungiri. “Dubla” lui Jude Bellingham a decis calificarea în semifinale.
Argentina, de cealaltă parte, a obţinut victorii pe linie în grupă, cu Algeria, Austria şi Iordania. În şaisprezecimi, “pumele” au avut nevoie de prelungiri pentru a trece de surpriza turneului final, Capul Verde, scor 3-2.
Tot cu 3-2 au învins şi naţionala Egiptului, în optimi. Africanii au condus cu 2-0, însă Messi şi ai lui au întors soarta partidei, Enzo Fernandez punctând în minutul 90+2. În semifinale, Argentina a trecut de Elveţia, scor 3-1, având de asemenea nevoie de două reprize de prelungiri.
Lionel Messi, Harry Kane şi Jude Bellingham, în formă maximă
Semifinala dintre Anglia şi Argentina îi va pune faţă în faţă pe unii dintre cei mai în formă jucători de la Campionatul Mondial. Lionel Messi este golgheterul turneului final, cu opt reuşite, la egalitate cu Kylian Mbappe.
De cealaltă parte, şi englezii Jude Bellingham şi Harry Kane au strălucit la Mondial. Mijlocaşul lui Real Madrid a marcat câte o “dublă” în partidele cu Mexic şi Norvegia, din optimi şi sferturi, punctând şi în partidele cu Croaţia şi Panama din grupe.
Harry Kane a marcat şi el şase goluri la Campionatul Mondial. Atacantul lui Bayern a reuşit să-i califice pe englezi în optimi după “dubla” din meciul cu RD Congo. El a marcat, de asemenea, şi cu Mexic, meci în care a oferit şi o pasă de gol. Celelalte goluri au fost marcate în duelurile cu Panama şi Croaţia, din grupe.
Anglia – Argentina, echipele probabile
- Anglia: Pickford – James, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane.
- Selecţioner: Thomas Tuchel
- Argentina: Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernandez – Messi, Alvarez.
- Selecţioner: Lionel Scaloni.
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