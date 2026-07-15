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Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș

Daniel Işvanca Publicat: 15 iulie 2026, 12:05

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Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș

George Pușcaș / Sportpictures

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George Pușcaș a fost cea mai sonoră lovitură a perioadei de transferuri din iarnă, experimentatul atacantul sosind la Dinamo București sub comanda lui Zeljko Kopic.

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Cum era în urmă cu pregătirea fizică, acesta nu a adunat decât opt apariții pentru „câini”, reușind să marcheze un gol și să ofere și un assist. La câteva luni distanță, și-a decis viitorul.

George Pușcaș negociază prelungirea contractului cu Dinamo

George Pușcaș încă speră să revină în atenția echipei naționale, motiv pentru care atacantul român are de gând să rămână la Dinamo, în ciuda faptului că a intrat în ultimul an de contract.

Trumedia anunță că vârful venit din Turcia a început negocierile cu cei din conducere pentru prelungirea contractului, iar noul angajament ar urma să fie valabil până în vara anului 2028.

„Pușcaș a transmis săptămâna aceasta conducerii că este dispus și dorește să continue la Dinamo. Se discută deja despre o prelungire de contract pentru încă un sezon”, menționează sursa citată.

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