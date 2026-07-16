U Cluj – Dinamo Kiev LIVE TEXT (20:30). Clujenii forţează calificarea în turul doi din Europa League

„Nu pot spune aici cum voi aborda meciul cu Dinamo Kiev, dar pot spune că va fi un meci dificil. Trebuie abordat cu aceeaşi mentalitate, cu aceeaşi dăruire, dorinţă şi ambiţie de a fi la fel de buni ca ei. Ei au un lot numeros şi valoros, dar în prima manşă noi am făcut un meci bun şi cred că jucătorii sunt concentraţi pentru acest meci. Noi am reuşit în tur, cu un bloc compact de jucători, să nu luăm gol. Şi statisticile au arătat că noi am fost foarte buni pe ultimul bloc defensiv. Am reuşit să îi contracarăm. Vom vedea ce meci vom reuşi să facem, totul depinde de forţa adversarului, dacă vrei să joci mai sus sau mai jos. Totul depinde de forţa adversarului dar asta nu înseamnă că noi renunţăm imediat”, a declarat Bergodi.

Tehnicianul italian consideră că fiecare echipă păstrează jumătate din şansele de calificare şi că nu este speriat nici de varianta loviturilor de departajare.

„Va fi însă un meci diferit, pentru că jucăm acasă, avem suporterii lângă noi. Dar trebuie să fim inteligenţi, pentru că va fi un meci foarte dificil. Cred că şansele de calificare sunt împărţite, 50% la 50%, şi asta pentru că sper că vom avea suporteri cât mai mulţi. Dar nu joacă suporterii. Meciul este foarte greu, pentru că întâlnim un colos din Europa de Est. E nevoie ca băieţii să fie foarte competitivi, să aibă această ambiţie. Nu mă sperie nici ideea penalty-urilor, dar am încredere că mâine putem face un meci bun. Trebuie jucat cu inteligenţă, nu trebuie lăsate foarte multe spaţii, pentru că altfel te pedepsesc”, a mai spus Bergodi.