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U Cluj – Dinamo Kiev LIVE TEXT (20:30). Clujenii forţează calificarea în turul doi din Europa League

Viviana Moraru Publicat: 16 iulie 2026, 11:10

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U Cluj – Dinamo Kiev LIVE TEXT (20:30). Clujenii forţează calificarea în turul doi din Europa League

Duel între Issouf Macalou si Taras Mykhavkoin, în Dinamo Kiev - U Cluj/ Sport Pictures

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U Cluj – Dinamo Kiev, partida retur din primul tur preliminar de Europa League, va fi azi, de la ora 20:30, în format live text, pe as.ro. Clujenii au o şansă importantă să se califice în faza următoare a preliminariilor, după 0-0 în tur.

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Partida tur dintre Dinamo Kiev şi U Cluj a fost una echilibrată, clujenii având şanse importante de a înscrie. Mendy a ratat singur cu portarul în prima repriză, iar în a doua, ucraineanul Shaparenko a lovit transversala.

U Cluj – Dinamo Kiev LIVE TEXT (20:30)

U Cluj va disputa returul cu Dinamo Kiev după ce au pierdut Supercupa României cu Universitatea Craiova. După 1-1 în 90 de minute, oltenii s-au impus la loviturile de departajare, aşa cum au făcut-o şi în finala Cupei României.

În cazul în care va trece de Dinamo Kiev, U Cluj va avea un nou duel tare în turul doi preliminar din Europa League. Clujenii lui Cristiano Bergodi se vor duela cu PAOK, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu. În schimb, dacă va fi eliminată în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League, echipa ardeleană va continua în competiție împotriva norvegienilor de la SK Brann.

Echipele probabile:

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U Cluj: Michael – Stanojev, Cristea, Coubiș, Chipciu – Pinho, Drammeh – Ștefanescu, Bic, Nistor – Aliev

Dinamo Kiev: Neshcheret – Korobov, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak – Pikhalonok, Brazhko, Buyalskyi – Yarmolenko, Ponomarenko, Voloshyn

Ce a spus Cristiano Bergodi înaintea returului U Cluj – Dinamo Kiev

Cristiano Bergodi a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi trebuie să abordeze cea de-a doua manşă din turul întâi preliminar al Europa League la fotbal, cu Dinamo Kiev, cu aceeaşi determinare ca în prima partidă, terminată cu scorul de 0-0, pentru a avea şanse la calificare.

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„Nu pot spune aici cum voi aborda meciul cu Dinamo Kiev, dar pot spune că va fi un meci dificil. Trebuie abordat cu aceeaşi mentalitate, cu aceeaşi dăruire, dorinţă şi ambiţie de a fi la fel de buni ca ei. Ei au un lot numeros şi valoros, dar în prima manşă noi am făcut un meci bun şi cred că jucătorii sunt concentraţi pentru acest meci. Noi am reuşit în tur, cu un bloc compact de jucători, să nu luăm gol. Şi statisticile au arătat că noi am fost foarte buni pe ultimul bloc defensiv. Am reuşit să îi contracarăm. Vom vedea ce meci vom reuşi să facem, totul depinde de forţa adversarului, dacă vrei să joci mai sus sau mai jos. Totul depinde de forţa adversarului dar asta nu înseamnă că noi renunţăm imediat”, a declarat Bergodi.

Tehnicianul italian consideră că fiecare echipă păstrează jumătate din şansele de calificare şi că nu este speriat nici de varianta loviturilor de departajare.

„Va fi însă un meci diferit, pentru că jucăm acasă, avem suporterii lângă noi. Dar trebuie să fim inteligenţi, pentru că va fi un meci foarte dificil. Cred că şansele de calificare sunt împărţite, 50% la 50%, şi asta pentru că sper că vom avea suporteri cât mai mulţi. Dar nu joacă suporterii. Meciul este foarte greu, pentru că întâlnim un colos din Europa de Est. E nevoie ca băieţii să fie foarte competitivi, să aibă această ambiţie. Nu mă sperie nici ideea penalty-urilor, dar am încredere că mâine putem face un meci bun. Trebuie jucat cu inteligenţă, nu trebuie lăsate foarte multe spaţii, pentru că altfel te pedepsesc”, a mai spus Bergodi.

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