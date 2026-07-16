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Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze

Alex Masgras Publicat: 16 iulie 2026, 16:10

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Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze

Nicolae Stanciu, în timpul unui meci / Profimedia

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Nicolae Stanciu este pregătit să revină în România. Internaționalul român de 33 de ani se află în prezent în China, acolo unde evoluează la Dalian Yingbo. Căpitanul naționalei are evoluții foarte bune în Asia, dar se pregătește de o nouă schimbare în cariera sa.

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Potrivit fanatik.ro, Nicolae Stanciu vrea să revină în România și are deja o înțelegere cu o formație din Liga 1. Este vorba despre U Cluj, vicecampioana României din sezonul trecut și echipă care se află în preliminariile Europa League. Formația lui Bergodi joacă joi seară returul cu Dinamo Kiev.

Nicolae Stanciu s-a înțeles cu U Cluj! Gigi Becali vrea să îl convingă să revină la FCSB

Chiar dacă ar fi ajuns la o înțelegere cu „șepcile roșii”, Nicolae Stanciu nu va reveni acum în România, ci ar urma se alăture echipei lui Cristiano Bergodi în returul sezonului regulat, atunci când se va încheia campionatul în China.

Sursa mai sus menționată susține că Gigi Becali a aflat de această înțelegere dintre Nicolae Stanciu și U Cluj și este gata să îl deturneze pe căpitanul naționalei României. Becali a discutat deja cu Mihai Stoica și FCSB încearcă să îl convingă pe Stanciu să revină la echipă, dacă decide să se întoarcă în România.

Nicolae Stanciu a mai jucat pentru FCSB în perioada 2013-2016, atunci când a câștigat toate trofeele pe plan intern cu formația roș-albastră, alături de care a obținut și calificarea în grupele UEFA Champions League. Stanciu a plecat de la FCSB în 2016, când Anderlecht a plătit 9,8 milioane de euro pentru transferul său.

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