Jurnal Antena Sport | Piciorul lui Dumnezeu

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Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș

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Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze

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Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători

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Omul care a doborât Franța abia mai putea să meargă la final: „Sunt complet terminat! Nici în cele mai frumoase visuri…”

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VIDEO Anglia – Argentina 1-2! Leo Messi, la a 2-a finală consecutivă de Campionat Mondial! Sud-americanii, remontada superbă

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Flavius Stoican revine pe bancă, după despărțirea de Farul: „Sunt apreciat de acești oameni”