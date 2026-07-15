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Omul care a doborât Franța abia mai putea să meargă la final: „Sunt complet terminat! Nici în cele mai frumoase visuri…”

Sebastian Ujica Publicat: 15 iulie 2026, 0:23

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Omul care a doborât Franța abia mai putea să meargă la final: Sunt complet terminat! Nici în cele mai frumoase visuri…”

Pedro Porro a făcut un meci de excepție în fața Franței / Getty Images

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Campioana Europei, Spania, este și în finala Campionatului Mondial! A învins-o pe Franța cu 2-0 după un meci aproape perfect pentru echipa lui Luis de la Fuente.

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Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren a fost Pedro Porro, fundașul dreapta de la Tottenham care a marcat golul de 2-0 și a stabilit scorul final.

Pedro Porro, reușită fantastică

Dacă înaintea turneului puțini ar fi pariat că Pedro Porro îi va lua fața lui Marcos Llorente în flancul drept al apărării Spaniei, jucătorului lui Spurs a avut evoluții extraordinare la turneul final. În interviul de la finalul partidei, Porro a fost euforic.

„Este un vis devenit realitate, sincer. Nici în cele mai frumoase visuri nu-mi imaginam asta. Sunt extrem de fericit, extrem de fericit pentru atitudinea echipei de la început și până la sfârșit. Cred că am făcut un meci mare, am făcut tot ce trebuia astăzi pentru a ne califica. Știam că întâlnim o națională foarte dificilă, care făcea lucrurile extrem de bine în ultima perioadă. Însă acest merit este al întregii echipe, nu este doar al meu. Vreau doar să îi felicit pe toți colegii, pentru că au făcut un meci fantastic.

Știam că unul dintre punctele cheie care ne-ar fi adus mai aproape de finală era tocmai acesta: să avem posesia. Știam că blocarea punctelor lor forte era esențială, iar eu cred că ne-a ieșit de minune. Sunt extrem de fericit.

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Sunt lucruri care se întâmplă în timpul unui meci. Sincer să vă spun, nu știu exact în ce minut am fost schimbat, dar pur și simplu nu mai puteam, eram stors de energie. Însă, așa cum am mai spus, acest succes este al tuturor celor 26 de jucători din lot. Marcos (nr Llorente) era și el acolo, atent să vadă dacă mai pot continua sau nu. Ce contează este că suntem o echipă unită și mergem înainte. Dacă mă întrebi chiar acum, ți-aș spune că sunt complet terminat fizic. Dar, de acum încolo, ne gândim doar la recuperare și vom merge cu toate forțele să câștigăm finala” a spus Pedro Porro la final.

 

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