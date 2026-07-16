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Flavius Stoican revine pe bancă, după despărțirea de Farul: „Sunt apreciat de acești oameni”

Alex Masgras Publicat: 16 iulie 2026, 12:28

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Flavius Stoican revine pe bancă, după despărțirea de Farul: „Sunt apreciat de acești oameni

Flavius Stoican, la Farul / Sport Pictures

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Flavius Stoican a avut un mandat de scurtă durată la Farul Constanța, echipă pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, după barajul cu Chindia Târgoviște, câștigat dramatic, la loviturile de departajare.

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Chiar și în aceste condiții, Flavius Stoican nu a continuat la echipa de la malul mării. Liber de contract, antrenorul de 49 de ani s-a întors în orașul natal, la Drobeta Turnu Severin. El este foarte aproape de a semna un contract cu formația de Liga 3.

Flavius Stoican, gata să semneze cu CS Drobeta Turnu Severin: „Mă voi dedica 100% acestui proiect”

Stoican a discutat cu cei din conducerea clubului și a vrut să cunoască jucătorii de la CS Drobeta Turnu Severin. Pe fostul antrenor de la Farul l-a atras cel mai mult faptul că echipa are un proiect și se bucură de încrederea și aprecierea clubului:

„Am avut o discuție cu președintele clubului, primarul și președintele Consiliului Județean. Nu am semnat un contract, dar am vrut să văd evoluția fiecărui jucător, care sunt astăzi posibilii mei elevi. Echipa a jucat fotbal, a avut posesie, jucătorii au fost dezinvolți.

Rămâne ca fiecare dintre ei să realizeze că trebuie să muncească pentru a deveni fotbaliști. Există potențial, dar trebuie încredere. Nivelul Ligii 3 este unul bun. Oficial, după ce voi avea o ultimă discuție cu președintele clubului și primarul, vă voi ține la curent. Sunt șanse mari să vin, pentru că oamenii care au pus bazele proiectului au apelat la mine.

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Sunt apreciat de acești oameni și mă bucură asta. Mă întorc la Severin, orașul meu natal, care m-a dus în fotbalul mare. Mă voi dedica 100% acestui proiect”, a declarat Flavius Stoica, potrivit Săptămâna Mehedințeană.

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