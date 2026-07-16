Flavius Stoican revine pe bancă, după despărțirea de Farul: „Sunt apreciat de acești oameni”

Flavius Stoican a avut un mandat de scurtă durată la Farul Constanța, echipă pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, după barajul cu Chindia Târgoviște, câștigat dramatic, la loviturile de departajare.
Chiar și în aceste condiții, Flavius Stoican nu a continuat la echipa de la malul mării. Liber de contract, antrenorul de 49 de ani s-a întors în orașul natal, la Drobeta Turnu Severin. El este foarte aproape de a semna un contract cu formația de Liga 3.
Flavius Stoican, gata să semneze cu CS Drobeta Turnu Severin: „Mă voi dedica 100% acestui proiect”
Stoican a discutat cu cei din conducerea clubului și a vrut să cunoască jucătorii de la CS Drobeta Turnu Severin. Pe fostul antrenor de la Farul l-a atras cel mai mult faptul că echipa are un proiect și se bucură de încrederea și aprecierea clubului:
„Am avut o discuție cu președintele clubului, primarul și președintele Consiliului Județean. Nu am semnat un contract, dar am vrut să văd evoluția fiecărui jucător, care sunt astăzi posibilii mei elevi. Echipa a jucat fotbal, a avut posesie, jucătorii au fost dezinvolți.
Rămâne ca fiecare dintre ei să realizeze că trebuie să muncească pentru a deveni fotbaliști. Există potențial, dar trebuie încredere. Nivelul Ligii 3 este unul bun. Oficial, după ce voi avea o ultimă discuție cu președintele clubului și primarul, vă voi ține la curent. Sunt șanse mari să vin, pentru că oamenii care au pus bazele proiectului au apelat la mine.
Sunt apreciat de acești oameni și mă bucură asta. Mă întorc la Severin, orașul meu natal, care m-a dus în fotbalul mare. Mă voi dedica 100% acestui proiect”, a declarat Flavius Stoica, potrivit Săptămâna Mehedințeană.
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