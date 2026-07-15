Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători

Universitatea Craiova a avut și în această vară o campanie de transferuri excelentă, lucru cu care, cel puțin pentru moment, FCSB nu se poate lăuda. Gigi Becali speră să-l aducă pe Denis Drăguș la gruparea roș-albastră, dar a mai rezolvat alte două mutări între timp.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finanțatorul bucureștenilor a plătit nu mai puțin de 2,4 milioane de euro pentru aducerea a doi jucători străini, care urmează să fie prezentați zilele următoare.

FCSB a transferat doi jucători străini

FCSB vrea să facă uitat sezonul trecut și să revină în lupta pentru titlu. Universitatea Craiova s-a întărit și mai mult în această vară, dar Gigi Becali nu are de gând să se lase mai prejos.

Fanatik.ro anunță că latifundiarul din Pipera a perfectat două transferuri, în valoare totală de 2,4 milioane de euro. Sursa citată menționează că 1,4 milioane de euro s-au plătit pentru un mijlocaș ofensiv și un milion pe o extremă stânga.

Cel mai probabil, unul dintre cei doi jucători este Aymen Boutoutaou, fotbalistul care este legitimat în prezent în Franța, la FC Sochaux-Montbéliard.