Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători

Universitatea Craiova a avut și în această vară o campanie de transferuri excelentă, lucru cu care, cel puțin pentru moment, FCSB nu se poate lăuda. Gigi Becali speră să-l aducă pe Denis Drăguș la gruparea roș-albastră, dar a mai rezolvat alte două mutări între timp.
Finanțatorul bucureștenilor a plătit nu mai puțin de 2,4 milioane de euro pentru aducerea a doi jucători străini, care urmează să fie prezentați zilele următoare.
FCSB a transferat doi jucători străini
FCSB vrea să facă uitat sezonul trecut și să revină în lupta pentru titlu. Universitatea Craiova s-a întărit și mai mult în această vară, dar Gigi Becali nu are de gând să se lase mai prejos.
Fanatik.ro anunță că latifundiarul din Pipera a perfectat două transferuri, în valoare totală de 2,4 milioane de euro. Sursa citată menționează că 1,4 milioane de euro s-au plătit pentru un mijlocaș ofensiv și un milion pe o extremă stânga.
Cel mai probabil, unul dintre cei doi jucători este Aymen Boutoutaou, fotbalistul care este legitimat în prezent în Franța, la FC Sochaux-Montbéliard.
FCSB a oficializat două transferuri în această vară
Până acum, FCSB a transferat oficial doar doi jucători. Este vorba despre Ronny Labonne și Eddy Gnahore, care a semnat din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Dinamo.
Denis Drăguș rămâne marele vis al patronului de la FCSB. Atacantul echipei naționale este în negocieri cu cei de la Trabzonspor pentru rezilierea contractului și este dispus să facă un sacrificiu uriaș pentru a reveni în țară.
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