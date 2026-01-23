Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Naţionala de polo s-a calificat la Mondial - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Naţionala de polo s-a calificat la Mondial
Video

Jurnal Antena Sport | Naţionala de polo s-a calificat la Mondial

Ar fi perfect ca scenariul să se repete şi la fotbal. Naţionala de polo s-a calificat la Mondial după victorii cu Turcia şi Slovacia.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Naţionala de polo s-a calificat la Mondial

Jurnal Antena Sport | Naţionala de polo s-a calificat la Mondial

Jurnal Antena Sport | Naţionala de polo s-a calificat la Mondial
Jurnal Antena Sport | Screciu visează să ia cupa şi campionatul cu Craiova! Vrea şi naţionala la Mondial

Jurnal Antena Sport | Screciu visează să ia cupa şi campionatul cu Craiova! Vrea şi naţionala la Mondial

Jurnal Antena Sport | Screciu visează să ia cupa şi campionatul cu Craiova! Vrea şi naţionala la Mondial
Jurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan e noul fotbalist al Rapidului: "O să joc pentru echipă, nu pentru mine"

Jurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan e noul fotbalist al Rapidului: "O să joc pentru echipă, nu pentru mine"

Jurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan e noul fotbalist al Rapidului: "O să joc pentru echipă, nu pentru mine"
Jurnal Antena Sport | FCSB pregăteşte "curăţenia" de iarnă

Jurnal Antena Sport | FCSB pregăteşte "curăţenia" de iarnă

Jurnal Antena Sport | FCSB pregăteşte "curăţenia" de iarnă
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie
21:05
VideoJurnal Antena Sport | Screciu visează să ia cupa şi campionatul cu Craiova! Vrea şi naţionala la Mondial
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan e noul fotbalist al Rapidului: “O să joc pentru echipă, nu pentru mine”
21:00
VideoJurnal Antena Sport | FCSB pregăteşte “curăţenia” de iarnă
20:56
Mihai Stoica, anunț șoc după dezastrul de la Zagreb: „Probabil că va pleca împrumut”
20:49
LIVE TEXTHermannstadt – Dinamo 0-0. Repriză dificilă pentru „câini” la Sibiu!
20:19
Olimpiu Moruţan, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Să scoatem rezultate măreţe”! Ce a spus de fani
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Atacantul de 40 de milioane de euro merge în Ligue 1 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 6 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime