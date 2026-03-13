Două curse de Formula 1, anulate din cauza războiului! Decizia şefilor Marelui Circ

Bogdan Stănescu Publicat: 13 martie 2026, 18:46

Două curse de Formula 1, anulate din cauza războiului! Decizia şefilor Marelui Circ

Imagine dintr-o cursă de Formula 1 din Bahrain / Profimedia Images

Două curse de Formula 1, cea din Bahrain şi cea din Arabia Saudită, vor fi anulate pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Anunţul oficial va fi făcut în acest weekend.

Şefii din Formula 1 au decis că ele nu vor fi înlocuite, sezonul urmând să aibă, în total, 22 de curse, informează Sky Sports.

Cursele de Formula 1 din Bahrain şi Arabia Saudită, anulate pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Cursa din Bahrain era programată în weekend-ul 10-12 aprilie, iar cea din Arabia Saudită o săptămână mai târziu, în weekend-ul 17-19 aprilie.

Formula 1 se vede exclusiv în Universul Antena. Marele Premiu al Chinei se dispută în acest weekend. Russell, care s-a impus în prima cursă a sezonului, din Australia, a obţinut pole-position-ul în cursa de sprint din China. Colegul lui de la Mercedes, Kimi Antonelli, s-a clasat pe doi în calificările pentru cursa de sprint. Russell şi Antonelli au ocupat primele două locuri în Marele Premiu al Australiei.

Cursa de sprint va fi în direct, sâmbătă, de la ora 05:00, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Câteva ore mai târziu, de la ora 09:00, piloţii vor reveni pe circuitul din Shanghai, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, pentru calificările cursei de duminică. Marea cursă de duminică va începe la ora 09:00 şi va fi transmisă, de asemenea, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
Observator
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
Ce îi așteaptă la Mihail Kogălniceanu pe cei 400 de militari americani trimiși pentru operațiunile din Iran. Baza NATO din Constanța devine tot mai importantă
Fanatik.ro
Ce îi așteaptă la Mihail Kogălniceanu pe cei 400 de militari americani trimiși pentru operațiunile din Iran. Baza NATO din Constanța devine tot mai importantă
20:46

Ianis Zicu a vrut să plece de la Farul! Ce a spus despre înlocuirea lui cu Neluţu Sabău
20:40

VideoJurnal Antena Sport | Se aprind tot cu Zicu
20:37

VideoJurnal Antena Sport | Face valuri pentru România
20:34

VideoJurnal Antena Sport | Toți pentru România
20:30

LIVE TEXTUniversitatea Craiova – FC Argeș 0-0. Start de play-off în Bănie
20:17

EXCLUSIVJucătorii pe care mizează Florin Răducioiu în barajul României cu Turcia: “Sunt foarte optimist”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 3 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 4 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 5 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 6 Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”