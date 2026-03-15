Ne aşteaptă infernul în Turcia! Arda Guler a marcat un gol ireal de la peste 60 de metri

România are motive să se teamă de barajul cu Turcia, dacă ţinem cont de forma bună arătată de Arda Guler sau Kenan Yıldız.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul a marcat unul dintre cele mai tari goluri ale începutului de an din Europa. Arda a înscris cu o execuţie de la cel puţin 60 de metri, care ne-a adus aminte şi de Gică Hagi.

Arda Guler, gol de la peste 60 de metri, în Real Madrid – Elche 4-1

Pe finalul partidei cu Elche, Arda Guler a recuperat o minge în propriul teren, a făcut câţiva paşi şi, după ce l-a văzut pe portarul Dituro mult ieşit dintre buturu şi şi-a încercat norocul.

Şutul său a fost unul perfect, care a ajuns în plasa porţii lui Elche. A fost golul care a stabilit scorul final, 4-1 pentru Real Madrid. Galacticii sunt acum la un singur punct în spatele rivalei Barcelona, după 28 de etape disputate. Liderul are însă un meci mai puţin disputat.

Pentru turcul de 21 de ani cotat la 90 de milioane de euro, acesta a fost al patrulea gol marcat în acest sezon de la Liga. În cele 28 de meciuri, el şi-a mai trecut în cont şi 8 pase decisive.