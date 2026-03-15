Ne aşteaptă infernul în Turcia! Arda Guler a marcat un gol ireal de la peste 60 de metri

Dan Roșu Publicat: 15 martie 2026, 0:06

Arda Guler, în timpul unui meci - Profimedia Images

România are motive să se teamă de barajul cu Turcia, dacă ţinem cont de forma bună arătată de Arda Guler sau Kenan Yıldız.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul a marcat unul dintre cele mai tari goluri ale începutului de an din Europa. Arda a înscris cu o execuţie de la cel puţin 60 de metri, care ne-a adus aminte şi de Gică Hagi.

Arda Guler, gol de la peste 60 de metri, în Real Madrid – Elche 4-1

Pe finalul partidei cu Elche, Arda Guler a recuperat o minge în propriul teren, a făcut câţiva paşi şi, după ce l-a văzut pe portarul Dituro mult ieşit dintre buturu şi şi-a încercat norocul.

Intră aici pentru a vedea golul lui Guler!

Şutul său a fost unul perfect, care a ajuns în plasa porţii lui Elche. A fost golul care a stabilit scorul final, 4-1 pentru Real Madrid. Galacticii sunt acum la un singur punct în spatele rivalei Barcelona, după 28 de etape disputate. Liderul are însă un meci mai puţin disputat.

Pentru turcul de 21 de ani cotat la 90 de milioane de euro, acesta a fost al patrulea gol marcat în acest sezon de la Liga. În cele 28 de meciuri, el şi-a mai trecut în cont şi 8 pase decisive.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Citește și:
Momentul când luptătorii SAS încearcă să dea jos un bărbat înarmat cu o sabie de pe un acoperiş
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după Survivor România
Zeljko Kopic, stupefiat la adresa arbitrajului, după eșecul cu Rapid: „Nu am văzut respectul față de Dinamo”
Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Istvan Kovacs, după Rapid – Dinamo 3-2: “Ruşinos! Numai dacă eşti beat nu dai fault”
Costel Gâlcă, reținut după succesul spectaculos cu Dinamo: „Trebuie să primeze atitudinea. Mai avem 9 meciuri”
Claudiu Petrila, după scandalul uriaş de la Rapid – Dinamo 3-2: “Era păcat să se anuleze un gol aşa frumos”
Cea mai dură reacţie după Rapid – Dinamo 3-2: “Istvan Kovacs şi cu Popa au băgat-o în poartă”
Andrei Nicolescu, discurs nemilos la adresa arbitrajului, după Rapid – Dinamo 3-2: „Viciere de rezultat! Bătaie de joc”
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 4 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 5 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur 6 VIDEOKimi Antonelli, pole-position în MP al Chinei. „Dublă” Mercedes în calificări
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”