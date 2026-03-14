Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala Indian Wells. Reeditarea ultimului act de la Australian Open

După finala WTA de la sfârşitul anului trecut şi Australian Open din 2026, Elena Rybakina şi Aryna Sabalenka vor concura pentru un alt titlu, de data aceasta la Indian Wells.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătoarea kazahă, locul 3 mondial, a ajuns în finală împotriva belarusei graţie victoriei sale asupra ucrainencei Elina Svitolina, cap de serie 7, scor 7-5, 6-4.

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala Indian Wells

Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, a trecut de sportiva cehă Linda Noskova, favorită 11, scor 6-3, 6-4.

Rybakina a mai câştigat turneul de la Indian Wells în 2023, când a trecut chiar de Sabalenka în ultimul act.

În finala de la Australian Open, de la începutul acestui an, Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-4.