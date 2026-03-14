Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala Indian Wells. Reeditarea ultimului act de la Australian Open

Viviana Moraru Publicat: 14 martie 2026, 8:28

Elena Rybakina şi Aryna Sabalenka/ Profimedia

După finala WTA de la sfârşitul anului trecut şi Australian Open din 2026, Elena Rybakina şi Aryna Sabalenka vor concura pentru un alt titlu, de data aceasta la Indian Wells.

Jucătoarea kazahă, locul 3 mondial, a ajuns în finală împotriva belarusei graţie victoriei sale asupra ucrainencei Elina Svitolina, cap de serie 7, scor 7-5, 6-4.

Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, a trecut de sportiva cehă Linda Noskova, favorită 11, scor 6-3, 6-4.

Rybakina a mai câştigat turneul de la Indian Wells în 2023, când a trecut chiar de Sabalenka în ultimul act.

În finala de la Australian Open, de la începutul acestui an, Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-4.

Cele două jucătoare se vor duela pentru a 18-a oară. Aryna Sabalenka o conduce pe Elena Rybakina la capitolul meciurilor directe, scor 9-8, însă din cele cinci finale disputate împotriva jucătoarei de pe locul 3 WTA, liderul mondial a câștigat doar una, la Australian Open 2023, scor 2-1.



Citește și:
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Observator
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Cum l-a „umilit” Dan Șucu pe Virgil Drăghia. Suma uriașă primită de portar pentru doar 225 de minute jucate la Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum l-a „umilit” Dan Șucu pe Virgil Drăghia. Suma uriașă primită de portar pentru doar 225 de minute jucate la Rapid. Exclusiv
9:30

„N-am niciun dubiu”. Fostul coechipier al lui Cristi Chivu de la Inter s-a convins în privința românului
9:02

EXCLUSIVLucescu, sfătuit să ia la naţională un alt jucător-cheie de la FCSB, alături de Bîrligea: “E foarte motivat”
8:40

LIVE VIDEOCalificările MP al Chinei sunt ACUM, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Russell a câștigat sprintul
8:38

Dani Coman, euforic după ce FC Argeș a învins-o pe Universitatea Craiova: „Nu suntem întâmplător în play-off”
8:27

“Bombă” pe piaţa transferurilor! Erling Haaland vrea să semneze cu Real Madrid!
7:43

„Cine te ia pe tine?” Ștefan Baiaram, făcut praf după ce a fost huiduit de fanii Craiovei: „Nu poți să joci atât de slab”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 3 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 4 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 5 Continuă coșmarul pentru Dennis Politic! Fotbalistul FCSB-ului, scos după 19 minute în UTA – Hermannstadt 6 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”