Home | AntenaPLAY | Arouca – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Echipa lui Jose Mourinho are nevoie de victorie

Arouca – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Echipa lui Jose Mourinho are nevoie de victorie

Daniel Işvanca Publicat: 14 martie 2026, 17:58

Comentarii
Arouca – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Echipa lui Jose Mourinho are nevoie de victorie

Jose Mourinho, în timpul meciului Benfica - FC Porto / Profimedia

Arouca – Benfica Lisabona este capul de afiș al zilei de sâmbătă din Liga Portugal, partida fiind transmisă LIVE pe AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul este unul din cadrul etapei cu numărul 26. Tot sâmbătă mai au loc alte două partide: Vitoria Guimaraes – Famalicao și Gil Vicente – Alverca.

Arouca – Benfica LIVE VIDEO (22:30)

Benfica Lisabona are nevoie de victorie pentru a ține aproape de FC Porto și Sporting Lisabona. Echipa lui Jose Mourinho vine după remiza cu liderul din Liga Portugal și va înfrunta Arouca în deplasare.

Gruparea pregătită de „The Special One” este în continuare fără înfrângere în actuala ediție de campionat, iar în deplasare are un bilanț de nouă victorii și trei rezultate de egalitate.

Echipele probabile la Arouca – Benfica:

  • Arouca: De Arruabarrena – Esgaio, Monteiro, Fontan, Kuipers – Van Ee, Fukui – Trezza, Lee, Djouahra – Barbero.
  • Benfica: Trubin – Dahl, Araujo, Silva, Dedic – Barreiro, Rios – Schjeldrup, Rafa Silva, Prestianni – Pavlidis.

Programul etapei 26 din Liga Portugal:

Sâmbătă, 14 martie

  • 17:30 Vitoria Guimaraes – Famalicao
  • 20:00 Gil Vicente – Alverca
  • 22:30 Arouca – Benfica Lisabona

Duminică, 15 martie

  • 17:30 AFS – Santa Clara
  • 17:30 Nacional – Estoril
  • 20:00 Rio Ave – Estrela Amadora
  • 22:30 FC Porto – Moreirense
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
