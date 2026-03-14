Alex Masgras Publicat: 14 martie 2026, 23:48

Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Istvan Kovacs, după Rapid – Dinamo 3-2: Ruşinos! Numai dacă eşti beat nu dai fault

Istvan Kovacs, în Rapid - Dinamo / Sport Pictures

Adrian Porumboiu a avut un discurs dur la adresa lui Istvan Kovacs după Rapid – Dinamo 3-2. Giuleştenii au fost conduşi de două ori, iar la golul de 2-2, marcat de Petrila, dinamoviştii au cerut fault la intervenţia lui Borza asupra lui Musi.

Fostul mare arbitru român nu a înţeles cum Istvan Kovacs nu a văzut faultul dinaintea golului cu numărul 2 al celor de la Rapid. Porumboiu nu s-a ferit de cuvinte şi l-a făcut praf pe centralul care a condus finala UEFA Champions League sezonul trecut.

Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: “Are probleme cu vederea! E ruşinos”

“La faza faultului lui Borza la Musi, dacă ești arbitru, nu ai nevoie de intervenția VAR. Ești arbitru mare, cum să nu vezi că este fault?! Apoi, la golul lui Petrila, numai dacă ești beat nu dai fault la intervenția lui Borza la Musi. Asta nici la cursurile de începători nu poți să o greșești. Nu era nevoie să-l cheme VAR-ul.

Doamne ferește, e rușinos! Cred că Kovacs chiar are probleme de vedere. Dacă nu vezi nici faultul de la penalty, nici pe acesta la Musi, e grav pentru un arbitru FIFA!

La faza cu Musi este un brânci ca în campionatele sătești. La acel atac al lui Armstrong la Vulturar nu este de roșu. Pe asta a nimerit-o. Poate că VAR i-a atras atenția la faza cu Borza și Musi. O fi zis că a controlat-o el. Mai bine să-și controleze vederea”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.

Citește și:
Momentul când luptătorii SAS încearcă să dea jos un bărbat înarmat cu o sabie de pe un acoperiş
Observator
Momentul când luptătorii SAS încearcă să dea jos un bărbat înarmat cu o sabie de pe un acoperiş
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după Survivor România
Fanatik.ro
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după Survivor România
23:46

Costel Gâlcă, reținut după succesul spectaculos cu Dinamo: „Trebuie să primeze atitudinea. Mai avem 9 meciuri”
23:44

Claudiu Petrila, după scandalul uriaş de la Rapid – Dinamo 3-2: “Era păcat să se anuleze un gol aşa frumos”
23:31

Cea mai dură reacţie după Rapid – Dinamo 3-2: “Istvan Kovacs şi cu Popa au băgat-o în poartă”
23:28

Andrei Nicolescu, discurs nemilos la adresa arbitrajului, după Rapid – Dinamo 3-2: „Viciere de rezultat! Bătaie de joc”
23:19

Cătălin Cîrjan a pus tunurile pe arbitraj după Rapid – Dinamo 3-2: “Rezultatul s-a decis în altă parte”
23:15

Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid – Dinamo! “E fault clar”
Vezi toate știrile
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 3 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 4 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 5 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 6 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”