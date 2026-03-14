Zeljko Kopic, stupefiat de arbitraj, după eșecul cu Rapid: „Nu am văzut respectul față de Dinamo”

Rapid și Dinamo București au făcut spectacol pe Giulești, într-un meci în care echipa antrenată de Costel Gâlcă s-a impus cu scorul de 3-2. Victoria a urcat gruparea alb-vișinie pe prima poziție în play-off.

„Câinii” au contestat vehement arbitrajul după fluierul final, acuzând o viciere de rezultat din partea lui Istvan Kovacs, dar și a lui Cătălin Popa (VAR).

Zeljko Kopic, „dărâmat” după erorile de arbitraj

Dinamo București a suferit a patra înfrângere consecutivă în campionat, după ce a plecat învinsă și din Giulești. A fost pentru a treia oară în acest sezon când echipa lui Costel Gâlcă și-a învins rivala din Capitală.

După fluierul final, Andrei Nicolescu a ieșit în față pentru a acuza arbitrajul lui Istvan Kovacs, iar antrenorul Zeljko Kopic a reacționat și el după un nou eșec al echipei sale.

„Frustrare. Ce pot să mai spun? Nu am spus niciodată de arbitraj în peste doi ani. Marți am fost la întâlnirea cu Vassaras, am avut o discuție scurtă cu el. I-am spus că nu simt respect față de Dinamo din partea arbitrilor. Nu am văzut în aceste decizii respectul față de Dinamo.