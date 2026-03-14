Zeljko Kopic, stupefiat de arbitraj, după eșecul cu Rapid: „Nu am văzut respectul față de Dinamo”

Rapid și Dinamo București au făcut spectacol pe Giulești, într-un meci în care echipa antrenată de Costel Gâlcă s-a impus cu scorul de 3-2. Victoria a urcat gruparea alb-vișinie pe prima poziție în play-off.
„Câinii” au contestat vehement arbitrajul după fluierul final, acuzând o viciere de rezultat din partea lui Istvan Kovacs, dar și a lui Cătălin Popa (VAR).
Zeljko Kopic, „dărâmat” după erorile de arbitraj
Dinamo București a suferit a patra înfrângere consecutivă în campionat, după ce a plecat învinsă și din Giulești. A fost pentru a treia oară în acest sezon când echipa lui Costel Gâlcă și-a învins rivala din Capitală.
După fluierul final, Andrei Nicolescu a ieșit în față pentru a acuza arbitrajul lui Istvan Kovacs, iar antrenorul Zeljko Kopic a reacționat și el după un nou eșec al echipei sale.
„Frustrare. Ce pot să mai spun? Nu am spus niciodată de arbitraj în peste doi ani. Marți am fost la întâlnirea cu Vassaras, am avut o discuție scurtă cu el. I-am spus că nu simt respect față de Dinamo din partea arbitrilor. Nu am văzut în aceste decizii respectul față de Dinamo.
E dureros pentru mine, niciodată nu am vrut să judec oamenii. Toată lumea greșește, dar această decizie mi se pare lipsită de respect. Astea sunt sentimentele mele. Am venit de la retrogradare, am întâlnit mulți arbitri. Eu trăiesc pentru acest club, apăr interesele acestui club. Când pierd și joc prost nu am nimic de spus. Ce am văzut azi nu e ceea ce am discutat la întâlnirea cu Vassaras.
Eu nu vorbesc despre o decizie, spun ce simt. Dinamo este un club mare și cred că lucrurile ar trebui să arate diferit. Am început meciul foarte bine, am făcut câteva adaptări tactice, i-am făcut pe adversari să-și părăsească pozițiile ca să putem ataca spațiile. Am avut o evoluție bună.
Va fi o luptă aspră. Fiecare meci este important. Fiecare decizie este de asemenea importantă. Mi-e greu să cred că s-a putut lua o asemenea decizie. Este foarte multă muncă și este un moment foarte important. (n. r. despre meciul cu Craiova) Avem multe probleme, dar am avut zile grele de la prima zi aici. Vom continua să luptăm”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.
