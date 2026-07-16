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Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial

Mondialul fără egal de la americani i-a pus pe jar și pe puștii din România, mari colecționari de stickere. A fost gălăgie ca pe stadion când s-a dat startul la schimbul de stickere.

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Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial

Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial

Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial
Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigător

Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigător

Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigător
Jurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesului

Jurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesului

Jurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesului
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Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm

Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm
Jurnal Antena Sport | Fiesta după remontada

Jurnal Antena Sport | Fiesta după remontada

Jurnal Antena Sport | Fiesta după remontada