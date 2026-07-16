Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial
Mondialul fără egal de la americani i-a pus pe jar și pe puștii din România, mari colecționari de stickere. A fost gălăgie ca pe stadion când s-a dat startul la schimbul de stickere.
Mondialul fără egal de la americani i-a pus pe jar și pe puștii din România, mari colecționari de stickere. A fost gălăgie ca pe stadion când s-a dat startul la schimbul de stickere.
Jurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de MondialJurnal Antena Sport | Nu se mai dezlipesc de Mondial
Jurnal Antena Sport | Look-ul câştigătorJurnal Antena Sport | Look-ul câştigător
Jurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesuluiJurnal Antena Sport | Pe ritmurile succesului
Jurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerămJurnal Antena Sport | Cântăm şi accelerăm
Jurnal Antena Sport | Fiesta după remontadaJurnal Antena Sport | Fiesta după remontada