Jurnal AntenaSport | Un minus mic la națională - Antena Sport

“Jaloane!” Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: “De asta joacă în Liga a 2-a!”

Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”

Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB și a dat verdictul: “Despre asta e vorba!”

LIVE VIDEO Benfica – Rio Ave se joacă ACUM. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”

Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: “Aduce multă pasiune”

1

Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!”

2

Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului

3

Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio

4

Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei

5

Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul

6