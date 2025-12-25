Jucătorul dorit de Gigi Becali a fost impresionat de întâlnirea cu Mircea Lucescu: "Așa mi-a zis înainte să debutez" - Antena Sport

Kevin Ciubotaru, fundașul celor de la Hermannstadt care se află pe lista campioanei FCSB, a debutat la echipa națională a României la meciul amical cu Moldova, atunci când a jucat 45 de minute. Tânărul de 21 de ani a fost impresionat la prima întâlnire cu selecționerul Mircea Lucescu.
Prestațiile bune de la Sibiu nu i-au atras atenția doar lui Gigi Becali, dar și lui “Il Luce”, care a decis să îi acorde minute jucătorului născut la Roma în meciul din luna octombrie. Antrenorul de 80 de ani a reușit înaintea meciului să îi ofere foarte multă încredere lui Ciubotaru.
Kevin Ciubotaru, despre prima întâlnire cu Mircea Lucescu: “A fost foarte bună”
Fundașul lui Hermannstadt a dezvăluit că întâlnirea cu Mircea Lucescu a fost foarte bună și că “Il Luce” i-a transmis că orice eventuală greșeală pe care o va face este responsabilitatea antrenorului, nu a sa:
“(n.r. prima întâlnire cu Lucescu?) Întâlnirea cu domnul Lucescu a fost chiar foarte bună, țin minte că a zis să am încredere. Și înainte să debutez, mi-a zis că orice greșeală e responsabilitatea lui și că are foarte multă încredere.
(n.r. în martie îți pregătești și tu bagajul pentru barajul de la Istanbul?
Da, eu voi da totul la echipă și sper să fiu convocat”, a declarat Kevin Ciubotaru, în exclusivitate pentru Antena Sport.
De asemenea, Kevin Ciubotaru are planuri mari de viitor. Fundașul celor de la Hermannstadt vrea să ajungă în cariera sa în campionate precum Eredivisie sau Premier League:
“Într-un viitor chiar mi-aș dori să joc în Olanda și Anglia, pentru că e stilul meu de joc, pe viteză și fizic”, a mai spus Kevin Ciubotaru.
- 400.000 de euro este cota de piață a lui Kevin Ciubotaru, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
