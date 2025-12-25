Jucătorul dorit de Gigi Becali a fost impresionat de întâlnirea cu Mircea Lucescu: "Așa mi-a zis înainte să debutez" - Antena Sport

Kevin Ciubotaru, fundașul celor de la Hermannstadt care se află pe lista campioanei FCSB, a debutat la echipa națională a României la meciul amical cu Moldova, atunci când a jucat 45 de minute. Tânărul de 21 de ani a fost impresionat la prima întâlnire cu selecționerul Mircea Lucescu.

Prestațiile bune de la Sibiu nu i-au atras atenția doar lui Gigi Becali, dar și lui “Il Luce”, care a decis să îi acorde minute jucătorului născut la Roma în meciul din luna octombrie. Antrenorul de 80 de ani a reușit înaintea meciului să îi ofere foarte multă încredere lui Ciubotaru.

Kevin Ciubotaru, despre prima întâlnire cu Mircea Lucescu: “A fost foarte bună”

Fundașul lui Hermannstadt a dezvăluit că întâlnirea cu Mircea Lucescu a fost foarte bună și că “Il Luce” i-a transmis că orice eventuală greșeală pe care o va face este responsabilitatea antrenorului, nu a sa:

“(n.r. prima întâlnire cu Lucescu?) Întâlnirea cu domnul Lucescu a fost chiar foarte bună, țin minte că a zis să am încredere. Și înainte să debutez, mi-a zis că orice greșeală e responsabilitatea lui și că are foarte multă încredere.

(n.r. în martie îți pregătești și tu bagajul pentru barajul de la Istanbul?