Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Schimbările de regulament din 2026 se anunță drept cea mai importantă modificare a regulamentului din istoria de 76 de ani a Formulei. E o modificare care amenință să zguduie ordinea stabilită din ultimele sezoane.

În ultimele zile s-au discutat multe despre un subiect tehnic. Este o metodă prin care două echipe, Mercedes și Red Bull, ar specula o portiță din regulament legată de raportul de compresie.

Ce este raportul de compresie?

Raportul de compresie, la un motor cu ardere internă, este determinat de raportul dintre volumul cilindrului când pistonul se află la punct mort inferior și volumul când pistonul e la punct mort superior. Cu cât acest raport este mai mare, cu atât amestecul combustibil este comprimat mai mult înainte de aprindere, deci eficiența combustiei e mai bună.

Problema este: la ce temperatură măsori aceste volume? Potrivit celor vehiculate, unele motoare din 2026 (Mercedes și Red Bull Powertrains) ar fi proiectate astfel încât, odată ajunse la temperaturile normale de funcționare, anumite componente (pistoane, cilindri, camere de ardere) să se dilate într-un mod controlat astfel încât raportul efectiv de compresie să fie mai mare decât cel măsurat static la temperatura ambiantă.

De la 18:1 la 16:1

Pentru noile unități de putere, regulamentul prevede că raportul de compresie într-un cilindru nu poate fi mai mare de 16:1. Aceasta reprezintă o scădere față de nivelul de 18:1 prevăzut în regulamentul anterior. FIA a luat această măsură pentru a limita performanța motorului cu ardere internă în fața puterii triplate din partea electrică. Articolul C5.4.3 din regulamentul tehnic, care stipulează acest raport, a fost modificat de mai multe ori în ultimele luni. În octombrie, s-a adăugat că procedura de măsurare a raportului de compresie va fi „efectuată la temperatura ambiantă”.