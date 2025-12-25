Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Schimbările de regulament din 2026 se anunță drept cea mai importantă modificare a regulamentului din istoria de 76 de ani a Formulei. E o modificare care amenință să zguduie ordinea stabilită din ultimele sezoane.
În ultimele zile s-au discutat multe despre un subiect tehnic. Este o metodă prin care două echipe, Mercedes și Red Bull, ar specula o portiță din regulament legată de raportul de compresie.
Ce este raportul de compresie?
Raportul de compresie, la un motor cu ardere internă, este determinat de raportul dintre volumul cilindrului când pistonul se află la punct mort inferior și volumul când pistonul e la punct mort superior. Cu cât acest raport este mai mare, cu atât amestecul combustibil este comprimat mai mult înainte de aprindere, deci eficiența combustiei e mai bună.
Problema este: la ce temperatură măsori aceste volume? Potrivit celor vehiculate, unele motoare din 2026 (Mercedes și Red Bull Powertrains) ar fi proiectate astfel încât, odată ajunse la temperaturile normale de funcționare, anumite componente (pistoane, cilindri, camere de ardere) să se dilate într-un mod controlat astfel încât raportul efectiv de compresie să fie mai mare decât cel măsurat static la temperatura ambiantă.
De la 18:1 la 16:1
Pentru noile unități de putere, regulamentul prevede că raportul de compresie într-un cilindru nu poate fi mai mare de 16:1. Aceasta reprezintă o scădere față de nivelul de 18:1 prevăzut în regulamentul anterior. FIA a luat această măsură pentru a limita performanța motorului cu ardere internă în fața puterii triplate din partea electrică. Articolul C5.4.3 din regulamentul tehnic, care stipulează acest raport, a fost modificat de mai multe ori în ultimele luni. În octombrie, s-a adăugat că procedura de măsurare a raportului de compresie va fi „efectuată la temperatura ambiantă”.
Apoi, în decembrie, o nouă formulare a regulilor a precizat că modul în care vor fi efectuate măsurătorile va fi „detaliat de fiecare producător de unitate de putere”, conform unui document orientativ emis de FIA – documentul C042. În plus, FIA a adăugat: „Această procedură trebuie aprobată de departamentul tehnic al FIA și inclusă în dosarul de omologare al producătorului unității de putere.”
De ce este importantă temperatura la care se măsoară?
Este, cumva, aceeași chestiune ca deformarea aripilor elastice din sezonul trecut. În cazul aripilor, măsurarea deformațiilor se făcea la repaus. Deformarea care aducea un câștig, prin micșorarea apăsării la sol, se petrecea însă la viteze mari. Evident, la viteze mari nu se puteau face măsurători. Imaginile filmate cu camerele montate de FIA arătau totuși că se petreceau deformări mari.
Așa e și în cazul compresiei. Cum să faci măsurători la temperatura de lucru?
… și înapoi la 18:1
Cum spuneam, la temperatura de lucru, pistoanele, cilindrii, camerele de ardere se pot dilata într-un mod controlat. Astfel, raportul efectiv de compresie e mai mare decât cel măsurat static la temperatura ambiantă.
Corriere dello Sport a dezvăluit câteva detalii din culise. Folosind în mod controlat această dilatare, cei de la Mercedes ar fi reușit să păstreze raportul de compresie la 18:1, cât era până la modificarea de regulament. ”Acum aproximativ șapte luni, un inginer plecat de la Mercedes și angajat de Red Bull Powertrains a dezvăluit secretul. Cei de la Red Bull ar fi încercat să reproducă acest sistem.” Există însă o diferență substanțială, potrivit ziarului roman, deoarece Mercedes — care lucrează la acest sistem de un an — nu ar putea concura cu un motor cu raportul de compresie 16:1, spre deosebire de Red Bull.
Iar problema s-ar extinde evident la toate echipele cu motor Mercedes, și anume campioana mondială McLaren, Williams și Alpine.
Mercedes lucrează de un an la asta
Corriere dello Sport a menționat că joia trecută a avut loc o adunare generală la FIA. Ceilalți producători – Ferrari și Honda mai ales, dar și Red Bull și Audi – au insistat pentru clarificări imediate. Ziarul a explicat că Federația se confruntă cu o alegere. O variantă ar fi să interzică sistemul Mercedes, iar patru echipe ar fi excluse de la participarea la campionatul mondial. O a doua ar fi să îl autorizeze, dar ar fi potențiale reclamații și poate chiar descalificări.
Se pare că se lucrează la un compromis. Să li se permită echipelor cu motor Mercedes să concureze cu propulsorul nereglementat, „sub rezerva unei garanții formale de conformitate în 2027”. Această soluție nu convine însă celorlalte echipe.
