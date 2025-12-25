Cristi Chivu se luptă cu Barcelona și Real Madrid pentru primul transfer al iernii la Inter. Jucătorul dorit - Antena Sport

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu se luptă cu Real Madrid și cu Barcelona pentru primul transfer al iernii la Inter. Antrenorul român a pus ochii pe puștiul minune de la Hajduk Split, Branimir Mlacic.

Jucătorul dorit de Cristi Chivu, în această iarnă, are 18 ani și evoluează pe postul de fundaș central la formația din prima ligă din Croația.

Conform Gazzetta dello Sport, Inter vrea să-l transfere pe Branimir Mlacic în această iarnă. Fundașul este monitorizat și de Barcelona, Real Madrid sau Borussia Dortmund.

Italienii menționează că oficialii lui Inter au început deja negocierile pentru transferul lui Mlacic de la Hajduk Split. Fundașul este cotat la suma de cinci milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și are prezențe în naționalele de tineret ale Croației.

Cristi Chivu își dorește întăriri în defensivă ținând cont că s-a zvonit faptul că Francesco Acerbi ar urma să plece de la Inter, în acest sezon. Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Manuel Akanji, Stefan de Vrij și TTomas Palacios sunt ceilalți fundași centrali din lotul antrenorului român.