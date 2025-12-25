Jurnal Antena Sport | Un Crăciun altfel pentru Iftime - Antena Sport

Închide meniul
Iftime vrea să-l aducă la Botoșani pe Alibec, după ce FCSB a anunțat că renunță la atacant. Și pe Blănuță a pus ochii, însă de jucătorul care nu a impresionat la Kiev e interesată și Dinamo.

20:48
„Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Denis Alibec. Atacantul, aproape de plecarea de la echipă
20:11
„Să-i pună nea Mircea la punct”. Miodrag Belodedici, încredere deplină în selecționer înaintea barajului cu Turcia
19:23
Cristi Chivu se luptă cu Barcelona și Real Madrid pentru primul transfer al iernii la Inter. Jucătorul dorit
18:59
EXCLUSIVIonuț Nedelcearu vrea să revină la națională pentru barajul cu Turcia: „Pentru asta muncesc în fiecare zi”
18:15
Anunț despre viitorul lui Jürgen Klopp, după ce a fost dorit la Real Madrid: „Se simte aici ca acasă”
17:19
„Poate unii cred că vorbesc să mă aflu în treabă, dar…”. Victor Pițurcă, verdict înaintea barajului cu Turcia
