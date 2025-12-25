Jurnal Antena Sport | Un Crăciun altfel pentru Iftime - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Un Crăciun altfel pentru Iftime
Iftime vrea să-l aducă la Botoșani pe Alibec, după ce FCSB a anunțat că renunță la atacant. Și pe Blănuță a pus ochii, însă de jucătorul care nu a impresionat la Kiev e interesată și Dinamo.
Iftime vrea să-l aducă la Botoșani pe Alibec, după ce FCSB a anunțat că renunță la atacant. Și pe Blănuță a pus ochii, însă de jucătorul care nu a impresionat la Kiev e interesată și Dinamo.
Jurnal Antena Sport | Un Crăciun altfel pentru IftimeJurnal Antena Sport | Un Crăciun altfel pentru Iftime
Jurnal Antena Sport | A venit Moșul!Jurnal Antena Sport | A venit Moșul!
Jurnal Antena Sport | Cozonacul campionilor de la fitness și culturismJurnal Antena Sport | Cozonacul campionilor de la fitness și culturism
Jurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorieJurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorie
Jurnal Antena Sport | Moș Crăciun, cu sacul plin la dinamoviștiJurnal Antena Sport | Moș Crăciun, cu sacul plin la dinamoviști