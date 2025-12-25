Daniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali - Antena Sport

Daniel Bîrligea a ales o destinație spectaculoasă pentru a-și petrece Crăciunul, alături de iubita Antonia. Atacantul FCSB-ului a ales să meargă într-o zonă caldă.

Concret, Daniel Bîrligea și Antonia Salanta au ales să meargă în Africa, anume în Kenya. Cei doi au plecat din țară la doar câteva zile după ce FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, în ultima etapă a anului.

Daniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia

Daniel Bîrligea și iubita lui și-au dorit să petreacă Sărbătorile într-o zonă călduroasă, ținând cont și de temperaturile scăzute din România. Iubita atacantului de la FCSB a postat mai multe fotografii, cei doi relaxându-se pe deplin în destinația exotică aleasă.

Antonia Salanta, iubita lui Daniel Bîrligea, locuieşte în Milano şi lucrează în industria modei. Ea vine des în România pentru a fi alături de atacantul pe care Gigi Becali l-a transferat la începutul sezonului trecut de la CFR Cluj.

Daniel Bîrligea s-a confruntat cu o accidentare pe finalul anului, însă s-a refăcut la timp pentru a juca în derby-ul cu Rapid din ultima etapă pe 2025. Atacantul a fost schimbat în minutul 66, moment în care a protestat vehement.