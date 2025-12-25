Daniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali - Antena Sport

Daniel Bîrligea a ales o destinație spectaculoasă pentru a-și petrece Crăciunul, alături de iubita Antonia. Atacantul FCSB-ului a ales să meargă într-o zonă caldă.
Concret, Daniel Bîrligea și Antonia Salanta au ales să meargă în Africa, anume în Kenya. Cei doi au plecat din țară la doar câteva zile după ce FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, în ultima etapă a anului.
Daniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia
Daniel Bîrligea și iubita lui și-au dorit să petreacă Sărbătorile într-o zonă călduroasă, ținând cont și de temperaturile scăzute din România. Iubita atacantului de la FCSB a postat mai multe fotografii, cei doi relaxându-se pe deplin în destinația exotică aleasă.
Antonia Salanta, iubita lui Daniel Bîrligea, locuieşte în Milano şi lucrează în industria modei. Ea vine des în România pentru a fi alături de atacantul pe care Gigi Becali l-a transferat la începutul sezonului trecut de la CFR Cluj.
Daniel Bîrligea s-a confruntat cu o accidentare pe finalul anului, însă s-a refăcut la timp pentru a juca în derby-ul cu Rapid din ultima etapă pe 2025. Atacantul a fost schimbat în minutul 66, moment în care a protestat vehement.
Ulterior, Gigi Becali a anunțat că îl iartă pe Daniel Bîrligea, atacantul urmând să nu fie amendat pentru proteste: „A dat pasă de gol. Nu primește amendă, primește și o primă.
Bîrligea, foarte bine că ai protestat! Foarte bine, protestează şi cu asta basta. Bravo lui, că a protestat Bîrligea”, a spus Gigi Becali, despre Daniel Bîrligea, conform primasport.ro.
Ce sport a practicat Antonia Salanta, superba iubită a lui Daniel Bîrligea
„Am fost schioare de schi alpin de performanţă. O perioadă foarte mare din viaţa mea. Era un pic prea solicitant pentru mine„, a spus Antonia Salanta, iubita lui Daniel Bîrligea, în exclusivitate pentru AntenaSport.
Antonia s-a mutat de trei ani la Milano, unde studiază fashion desing. „Când l-am cunoscut, nu mă satisfăcea sută la sută cum se îmbracă„, a mai spus Antonia.
„Dumnezeu ţine cu noi şi mereu s-a ivit o soluţie să ne vedem. Pfuu, de câte ori mi s-a zis că sunt nebună. Dar cred că eu mereu am fost nebună şi accept chestia asta„, a mai spus frumoasa Antonia.
- Bănel Nicoliță, dezvăluiri dureroase de Crăciun: „Nu am primit nimic în copilărie, dar mi-am înțeles familia”
- David Popovici a dezvăluit cea mai mare dorință pe care nu a îndeplinit-o: “Mi-ar plăcea foarte mult”
- Breaking Bad! Fostul jucător al lui OM e închis pentru trafic de droguri: „În două luni câștigi cât într-un an de fotbal!”
- Sora lui Lionel Messi, implicată într-un accident de maşină! Nunta sa a fost amânată
- Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!