Daniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali - Antena Sport

Daniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat" de Gigi Becali

Extra
Daniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali

Publicat: 25 decembrie 2025, 17:41

Daniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali
Daniel Bîrligea și iubita lui, Antonia Salanta/ Instagram

Daniel Bîrligea a ales o destinație spectaculoasă pentru a-și petrece Crăciunul, alături de iubita Antonia. Atacantul FCSB-ului a ales să meargă într-o zonă caldă.  

Concret, Daniel Bîrligea și Antonia Salanta au ales să meargă în Africa, anume în Kenya. Cei doi au plecat din țară la doar câteva zile după ce FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, în ultima etapă a anului. 

Daniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia 

Daniel Bîrligea și iubita lui și-au dorit să petreacă Sărbătorile într-o zonă călduroasă, ținând cont și de temperaturile scăzute din România. Iubita atacantului de la FCSB a postat mai multe fotografii, cei doi relaxându-se pe deplin în destinația exotică aleasă.  

Daniel Bîrligea, în vacanță alături de iubită
Daniel Bîrligea, în vacanță alături de iubită/ Instagram

Antonia Salanta, iubita lui Daniel Bîrligea, locuieşte în Milano şi lucrează în industria modei. Ea vine des în România pentru a fi alături de atacantul pe care Gigi Becali l-a transferat la începutul sezonului trecut de la CFR Cluj. 

Daniel Bîrligea s-a confruntat cu o accidentare pe finalul anului, însă s-a refăcut la timp pentru a juca în derby-ul cu Rapid din ultima etapă pe 2025. Atacantul a fost schimbat în minutul 66, moment în care a protestat vehement.  

Ulterior, Gigi Becali a anunțat că îl iartă pe Daniel Bîrligea, atacantul urmând să nu fie amendat pentru proteste: „A dat pasă de gol. Nu primește amendă, primește și o primă. 

Bîrligea, foarte bine că ai protestat! Foarte bine, protestează şi cu asta basta. Bravo lui, că a protestat Bîrligea”, a spus Gigi Becali, despre Daniel Bîrligea, conform primasport.ro. 

Ce sport a practicat Antonia Salanta, superba iubită a lui Daniel Bîrligea 

Am fost schioare de schi alpin de performanţă. O perioadă foarte mare din viaţa mea. Era un pic prea solicitant pentru mine„, a spus Antonia Salanta, iubita lui Daniel Bîrligea, în exclusivitate pentru AntenaSport. 

Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficialeVreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
Antonia s-a mutat de trei ani la Milano, unde studiază fashion desing. „Când l-am cunoscut, nu mă satisfăcea sută la sută cum se îmbracă„, a mai spus Antonia. 

„Dumnezeu ţine cu noi şi mereu s-a ivit o soluţie să ne vedem. Pfuu, de câte ori mi s-a zis că sunt nebună. Dar cred că eu mereu am fost nebună şi accept chestia asta„, a mai spus frumoasa Antonia. 

