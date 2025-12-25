„Poate unii cred că vorbesc să mă aflu în treabă, dar...”. Victor Pițurcă, verdict înaintea barajului cu Turcia - Antena Sport

Victor Pițurcă a prefațat duelul dintre România și Turcia, din semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul selecționer a transmis că șansele de reușită ale „tricolorilor” sunt de 50%, fiind de părere că partida de la Istanbul din martie va fi una echilibrată.
Victor Pițurcă a mai transmis că multe lucruri se pot schimba până la ora de start a partidei, mărturisind însă că Turcia nu este „vreo putere mondială” de care „tricolorii” să se teamă.
Victor Pițurcă, verdict înaintea barajului cu Turcia
„Piți” are încredere totală și în Mircea Lucescu, fiind convins că selecționerul are suficientă experiență pentru a pregăti un astfel de meci.
„Turcia, cel mai greu adversar? Nici vorbă, erau adversari mult mai puternici! Aud diferiți oameni care spun că nu avem nicio șansă. Cum să n-avem nicio șansă? Ar fi culmea! Să spunem pe drept, Turcia nu e vreo putere mondială în fotbal.
Dezavantajul e că jucăm la ei acasă, dar într-un joc ca acesta se poate întâmpla orice. Depinde de moment, de loturile celor două echipe, depinde ce se va întâmpla mai ales la începutul jocului. Sunt multe necunoscute, dar eu zic că șansele sunt 50-50.
Poate oamenii cred că vorbesc să mă aflu în treabă dar eu știu foarte bine. Și Turcii au jucători buni la Real Madrid sau Juventus, dar nu rup gura târgului. Sigur, depinde și cum va pregăti selecționerul meciul, dar Mircea Lucescu are suficientă experiență pentru a adopta o tactică care să ne dea câștig de cauză.
Mai aud că dacă trecem de Turcia… gata! Nu, vom juca tot în deplasare și va fi un adversar la fel de bun ca Turcia (n.r – Slovacia sau Kosovo), dar nu unul de netrecut. Prima dată să trecem de Turcia. Până la turneul final e drumul lung”, a declarat Victor Pițurcă, conform sport.ro.
