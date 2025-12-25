Zeljko Kopic și-a făcut toate poftele de Crăciun. Care e marea „slăbiciune”: „Abia le aștept” - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic și-a făcut toate poftele de Crăciun. Care e marea „slăbiciune": „Abia le aștept"

Zeljko Kopic și-a făcut toate poftele de Crăciun. Care e marea „slăbiciune": „Abia le aștept"
EXCLUSIV

Zeljko Kopic și-a făcut toate poftele de Crăciun. Care e marea „slăbiciune”: „Abia le aștept”

Viviana Moraru Publicat: 25 decembrie 2025, 21:45

Zeljko Kopic și-a făcut toate poftele de Crăciun. Care e marea slăbiciune”: Abia le aștept”

Zeljko Kopic, în timpul unui interviu/ AntenaSport

Zeljko Kopic și-a amintit de cum petrecea Crăciunul în copilărie. Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit că cel mai mult îi plăceau mingile de fotbal, pe care le primea de Sărbători.  

Tehnicianul croat al „câinilor” a dezvăluit că „tradiția” pe care o respectă de Crăciun e să meargă acasă pentru a petrece alături de familie. El a mai subliniat că dulciurile sunt „slăbiciunea lui”, de la care nu se poate abține de Sărbători. 

Zeljko Kopic și-a făcut toate poftele de Crăciun

De asemenea, Zeljko Kopic a descris anul avut cu Dinamo ca fiind unul bun, fiind mulțumit de evoluția jucătorilor săi. „Câinii” au încheiat 2025 pe locul patru, fiind învinși în ultima etapă a anului de UTA, scor 0-2. 

„A fost un an bun pentru club, pentru echipă. Am multe lucruri de care sunt mulţumit. Suntem la cu totul alt nivel. Suntem în creştere. Acum avem alte griji şi ambiţii. 

Sărbătoresc cu familia. Nu prea am mai petrecut mult timp în Zagreb, campioatul în România e lung. Avem pauză scurtă vara. Timpul cu prietenii şi familia e foarte important. Avem tradiţiile noastre. Şi din ce am văzut la români, nu e mare diferenţă. 

(N.r. Vă amintiţi primul cadou primit vreodată de Crăciun?) Trebuie să mă gândesc. (n.r. râde) A fost cu mult timp în urmă. Mereu mi-au plăcut mingiile. Erau cele mai importante. Îmi plăceau şi maşinuţele. 

(N.r. Mâncarea preferată) Dacă vorbim de Crăciun…curcan, multă carne. Si clar, dulciuri, biscuiți. Aici e slăbiciunea mea. Îmi plac. Abia aştept lucrurile astea! Nu am nimic care să nu-mi placă. Pot mânca orice”, a declarat Zeljko Kopic, pentru AntenaSport. 

Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficialeVreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
