Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cadou" de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj

“Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj

Alex Masgras Publicat: 25 decembrie 2025, 15:42

Comentarii
Cadou de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj

Jucătorii de la CFR Cluj / Sport Pictures

CFR Cluj a anunțat chiar în ziua de Crăciun despărțirea de Lindon Emerllahu. Mijlocașul kosovar s-a transferat la Polissya Zhytomyr, formație din Ucraina. Pentru acest transfer, clujenii vor primi 1,5 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lindon Emerllahu a sosit la CFR Cluj la începutul acestui an, însă mijlocașul kosovar va aduce un profit consistent pentru clubul din Gruia. Cumpărat pentru 700.000 de euro, acesta va fi cedat în Ucraina pentru 1,5 milioane de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer.

CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Lindon Emerllahu

“Cluburile CFR 1907 Cluj şi FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocaşului Lindon Emerllahu la formaţia ucraineană.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a ajuns în Gruia iarna trecută şi a fost văzut rapid ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocaşi ai campionatului nostru. În tricoul vişiniu a bifat 41 de apariţii, a marcat 6 goluri şi a oferit 3 pase decisive. Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră!”, a scris CFR Cluj, pe pagina de Facebook.

Reclamă
Reclamă
  • 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Lindon Emerllahu, potrivit transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
Observator
Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video
Fanatik.ro
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video
20:11
„Să-i pună nea Mircea la punct”. Miodrag Belodedici, încredere deplină în selecționer înaintea barajului cu Turcia
19:23
Cristi Chivu se luptă cu Barcelona și Real Madrid pentru primul transfer al iernii la Inter. Jucătorul dorit
18:59
EXCLUSIVIonuț Nedelcearu vrea să revină la națională pentru barajul cu Turcia: „Pentru asta muncesc în fiecare zi”
18:15
Anunț despre viitorul lui Jürgen Klopp, după ce a fost dorit la Real Madrid: „Se simte aici ca acasă”
17:19
„Poate unii cred că vorbesc să mă aflu în treabă, dar…”. Victor Pițurcă, verdict înaintea barajului cu Turcia
16:52
EXCLUSIVAdrian Mutu, gest uriaș pentru copii de Crăciun: „Am jucat la cel mai înalt nivel, să se inspire din asta”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 2 Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” 3 Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: “Din primul minut” 4 Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine” 5 Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții” 6 “E Rapid o variantă?” Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: “E plăcut să auzi”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”