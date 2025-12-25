"Cadou" de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj - Antena Sport

CFR Cluj a anunțat chiar în ziua de Crăciun despărțirea de Lindon Emerllahu. Mijlocașul kosovar s-a transferat la Polissya Zhytomyr, formație din Ucraina. Pentru acest transfer, clujenii vor primi 1,5 milioane de euro.

Lindon Emerllahu a sosit la CFR Cluj la începutul acestui an, însă mijlocașul kosovar va aduce un profit consistent pentru clubul din Gruia. Cumpărat pentru 700.000 de euro, acesta va fi cedat în Ucraina pentru 1,5 milioane de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer.

CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Lindon Emerllahu

“Cluburile CFR 1907 Cluj şi FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocaşului Lindon Emerllahu la formaţia ucraineană.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a ajuns în Gruia iarna trecută şi a fost văzut rapid ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocaşi ai campionatului nostru. În tricoul vişiniu a bifat 41 de apariţii, a marcat 6 goluri şi a oferit 3 pase decisive. Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră!”, a scris CFR Cluj, pe pagina de Facebook.