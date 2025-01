Minnesota Timberwolves - New York Knicks 116-99! Anthony Edwards a făcut show în Madison Square Garden - Antena Sport

Minnesota Timberwolves s-a impus în meciul de pe terenul lui New York Knicks, scor 116-99. În meciul transmis LIVE în AntenaPLAY, Anthony Edwards a fost cel mai bun jucător al oaspeţilor.

Aceasta a fost victoria cu numărul 22 pentru Timberwolves, care se află pe locul 8 în Conferinţa de Vest, în timp ce New York Knicks, cu 27 de victorii şi 16 înfrângeri în acest sezon, ocupă locul 3 în Conferinţa de Vest.

Anthony Edwards a făcut show în Minnesota Timberwolves – New York Knicks 116-99

Julius Randle nu a stralucit la revenirea in New York ca adversar, marcand doar 8 puncte, insa Anthony Edwards a fost in mare forma, terminand meciul cu 36 puncte, 13 recuperari si 7 pase decisive, inclusiv un slam dunk senzational peste Achiuwa in sfertul patru.

La Knicks, Jalen Brunson a avut 26 puncte, insa s-a simtit absenta fostului star al Minnesotei, Karl Anthony Towns care nu a jucat pentru al cincilea meci la rand din cauza unei accidentari la degetul mare de la mana drepta.

În ciuda înfrângerii suferite de Knicks, un fan al echipei din New York a plecat fericit acasă. La pauza dintre sferturile 3 şi 4, cei de la Knicks au organizat un concurs. Un fan a avut patru încercâri pentru a înscrie de la mijlocul terenului, pentru un premiu de 1000 de dolari. Fanul, care a înscris de la prima încercare, a primit pe lângă cei 1000 de dolari şi o maşină din partea sponsorilor, pentru că nu a avut nevoie de încercări suplimentare.