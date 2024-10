Bernadette Szocs, după ce a obţinut prima ei medalie la simplu la Campionatul European: "Să fie de aur!" - Antena Sport

Bernadette Szocs a vorbit despre un moment unic în cariera sa: prima medalie obţinută la simplu, la Campionatul European Individual, competiţie transmisă live în AntenaPLAY.

Pentru a accede între ultimele patru jucătoare, în TipsArena Linz, cea mai bună jucătoare europeană din topul mondial a trecut de Charlotte Lutz (Franța), după un meci extrem de echilibrat, adjudecat cu 4-2 (11-6, 7-11, 11-5, 8-11, 12-10, 11-9).

Bernadette Szocs vrea aurul la Campionatul European Individual

„Este prima medalie în proba de simplu la un Campionat European, aşa că să fie de aur. Se pare că am avut multe meciuri azi (n.r. – sămbătă). Oboseala mi-a afectat mişcările.

Nu m-am putut mişca atât de repede cum mi-aş fi dorit, nu m-am putut baza pe tactica obişnuită, aşa că am variat. Am început ziua cu un meci foarte dur contra Lindei. Mă bucur că am rămas calmă şi am găsit soluţia în faţa provocărilor.

La dublu, aveam destulă experienţă, atât eu, cât şi Sofia, ştim să ne liniştim şi să ne dăm energia potrivită”, a spus Bernie Szocs, care a obţinut calificări în finala la dublu şi în semifinala la simplu.