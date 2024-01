Americanii au pus-o pe Simona Halep pe lista jucătorilor care se vor retrage în 2024 - Antena Sport

Niciun sportiv nu merită să stea departe de ceea ce iubește. Sper din suflet ca lucrurile să se lămurească și să revină pe teren, acolo unde-și dorește să fie.

Trebuie să rămână cu psihicul puternic, pozitiv. Merită să revină, pentru că munca pe care a depus-o de-a lungul anilor și eforturile părinților au fost foarte mari. Merită să fie fericiți și împliniți”, a spus Iordache, citată de iamsport.ro.

Sportiva de 32 de ani nu a mai jucat tenis de pe 29 august 2022, atunci când a fost eliminată încă din primul tur de la US Open de Daria Snigur din Ucraina. Testul anti-doping de la New York a fost pozitiv la roxadustat. Halep a fost suspendată provizoriu, după care a primit o suspendare de patru ani în luna septembrie a acestui an.