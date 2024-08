„D-asta nu am fost suspendat!” Jannik Sinner a dat cărțile pe față, după scandalul care a zguduit lumea tenisului - Antena Sport

Jannik Sinner a dat cărțile pe față, după scandalul care a zguduit lumea tenisului Jannik Sinner/ Profimedia Jannik Sinner a dat cărțile pe față, după scandalul care a zguduit lumea tenisului. Liderul ATP a oferit toate detaliile, după ce a fost depistat cu o substanță interzisă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jannik Sinner a avut două teste pozitive anti-doping, la începutul anului, însă nu a fost suspendat. Italianului i-a fost retras doar titlul de la Indian Wells 2024. Jannik Sinner a dat cărțile pe față, după scandalul care a zguduit lumea tenisului Jannik Sinner a transmis că nu s-a dopat în mod intenționat, iar substanța interzisă a apărut în corpul său de la un spray pe care l-a folosit preparatorul său fizic. Acesta era contaminat, iar substanța interzisă a ajuns în corpul liderului mondial, ca urmare a masajului care i-a fost făcut de către preparatorul său fizic. De asemenea, Sinner a mai amintit și de sportivii care sunt suspendați, după două teste pozitive, acesta fiind și cazul Simonei Halep. Italianul a transmis că el nu a primit nicio suspendare, deoarece știa exact modul prin care substanța interzisă a ajuns în corpul lui. „Este clar că nu este o situație ideală pentru mine înaintea unui Grand Slam. În mintea mea am știut întotdeauna că nu am făcut nimic rău. Am trăit câteva luni cu această problemă, dar mi-am amintit mereu că nu am făcut nimic greșit. Reclamă

Când am fost informat că testul este pozitiv, am încercat mai întâi să aflu ce substanță este. Umberto (n.r. – Ferrara, preparatorul fizic) cunoaște acest proces, are multe cunoștințe de nutriție și farmacie. El a identificat imediat problema și cum ar fi putut ajunge substanța în corpul meu.

„Înțeleg frustrarea altora!”

M-am gândit la ce s-ar putea întâmpla în viitor în timp ce zilele treceau și eu continuam să joc la diverse turnee. Motivul pentru care am jucat a fost acela că știam cum a pătruns substanța în corpul meu. Am fost crezut și de aceea am putut să joc în continuare după ce am dat toate aceste explicații.

Fiecare jucător testat pozitiv trebuie să parcurgă aceeași pași. Nu există scurtături sau tratament preferențial. Înțeleg frustrarea altor jucători, dar poate motivul pentru care au fost suspendați este că nu știau exact cum a pătruns substanța în corpul lor. Eu am știut imediat și am fost conștient de ce s-a întâmplat.

Oricine mă cunoaște știe că nu aș fi încălcat niciodată regulile. A fost o perioadă foarte grea pentru mine și echipa mea. Acum știu cine este prietenul meu și cine nu, pentru că prietenii mei nu ar face niciodată așa ceva. Reputația mea nu este ceva pe care să-l pot controla, voi vedea în continuare cum vor decurge lucrurile”, a declarat Jannik Sinner, conform puntodebreak.com.

